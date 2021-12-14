В Бурятии военные инженеры получат новый тяжёлый мост

ТММ-3М2 может применяться при ЧС в случае весеннего разлива рек



В инженерное подразделение общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии по плану обеспечения инженерной техникой поступит тяжёлый механизированный мост ТММ-3М2.



- В ТММ-3М2 значительно усовершенствованы возможности по времени установки и мобильности передвижения по дорогам в отличие от ТММ-3М на базе автомобиля КрАЗ. Комплект состоит из четырёх машин на базе трёхосного шасси КамАЗ-53501, - сообщает пресс-служба ВВО. - Основные отличия ТММ-3М2 от ТММ-3М, это замена механической лебёдки для сборки и разборки моста на гидравлическую, позволяющую изменять скорость раскрытия (складывания) и опускания (подъёма) мостового блока в большем диапазоне, чем механическая, что позволяет сократить время установки моста. Установлены камеры заднего вида для наблюдения места укладки пролётов моста.



Напомним, что тяжёлый мост предназначен для оборудования мостовых переходов шириной до 40 метров через различные преграды на путях движения войск как на колёсной, так и на гусеничной технике.



Военнослужащим ВВО предстоит пройти дополнительное обучение для работы на новой технике и практическому применению при ликвидации последствий ЧС, в частности, наведению мостовых переходов в поймах рек в случае весеннего разлива.

