В республике местами ожидается снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 ноября по республике облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, позёмка. Температура днём -3,-8, местами -12,-17.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -5,-7.
В Улан-Удэ до -7 градусов
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Общество, 27.11.2021
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