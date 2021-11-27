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В Улан-Удэ до -7 градусов

В Улан-Удэ до -7 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике местами ожидается снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 ноября по республике облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, позёмка. Температура днём -3,-8, местами -12,-17.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -5,-7.
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