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В регионах России напишут «Казачий диктант»

В регионах России напишут «Казачий диктант»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Акцию проведут с 3 по 5 декабря

Всероссийская просветительская акция «Казачий диктант» пройдёт 3, 4 и 5 декабря. Для участия в казачьем диктанте необходимо оформить заявку и ответить на вопросы в режиме онлайн.

- Формат «Казачьего диктанта» традиционно очно-заочный. В очном тестировании примут участие учащиеся и педагоги образовательных организаций, в том числе с казачьей составляющей. В онлайн-тестировании поучаствуют все желающие из всех регионов страны, а также жители зарубежья. Ограничение по возрасту отсутствует, - сообщают организаторы.

Участникам «Казачьего диктанта» в течение часа предстоит ответить на 20 вопросов, которые разработаны экспертами по развитию казачьего образования. В них отражены история, культура и традиции российского казачества.

За правильные ответы участники смогут получить максимум 100 баллов. За максимальное количество баллов они смогут получить сертификат от атамана всероссийского казачьего общества.

Напомним, впервые просветительская акция была организована в Кубанском казачьем войске в 2018 году. Её участниками стали более 25 тысяч кубанцев. В 2019 году в ней приняли участие уже более 62 тысяч человек, а в 2021-м 85 тысяч, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Возрастное ограничение 0+
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