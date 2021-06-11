Жаргал Жалсанов будет оценивать лучших артистов балета и хореографов на всероссийском конкурсе
С 15 по 20 июня в Ярославле определят победителей всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец» (6+). Отбирать лучших будет компетентное жюри, в составе именитых деятелей культуры России – министр культуры Республики Марий Эл Константин Иванов, первый вице-президент иеждународного союза деятелей хореографии Сергей Усанов, художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров и др. Председатель жюри – Андрей Петров, народный артист России, художественный руководитель конкурса известный балетмейстер Юрий Григорович.
В состав жюри вошёл художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов.
- Я горд быть членом жюри наравне с признанными мастерами и профессионалами. Конкурс соберет весь цвет, всех самых лучших артистов, хореографов, постановщиков. Это отличная площадка для обмена опытом, так как подобные встречи профессионального сообщества проходят очень редко, - рассказал Жаргал Жалсанов.
В конкурсе принимают участие студенты, работники хореографических учебных заведениях, балетных студий, театральных трупп и др. Жюри предстоит отобрать лучших в разных возрастных группах в номинациях «Характерный танец» и «Народно-сценический танец».
Худрук театра «Байкал» вошёл в жюри престижного конкурса
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