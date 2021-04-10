В Кяхте откроется выставка о космонавте Николае Рукавишникове

Три года его жизни были связаны с этим городом



В Кяхте с 11 апреля развернётся выставка «KYAKHTA – proКОСМОС». Мероприятие в Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева пройдёт в рамках празднования 60-летия полёта первого человека в космос.



- В Кяхте, что ни шаг, то предание, история города многогранна и удивительна. Одна из граней его истории – выдающийся космонавт-испытатель, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавишников. Три года его жизни связано с Кяхтой. В 1947-1950 году он учился в 8 и 9 классе СОШ №1, когда его родители работали в соседней Монголии. Это были годы его школьной юности, годы, которые формируют личность и мировоззрение человека, дают старт во взрослую жизнь, определяют дальнейшую судьбу. Эти годы обычно навсегда остаются в памяти человека. Так и случилось, Николай Рукавишников всегда с теплотой вспоминал это время, - сообщает пресс-служба музея.



На выставке будут представлены предметы космонавтики, подаренные музею Николаем Рукавишниковым, продукты питания космонавтов, книги, фотографии. Посетители смогут увидеть поздравительные открытки, которые Николай Рукавишников присылал в Кяхту. Выставка пройдёт до 30 апреля включительно.



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