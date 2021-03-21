Борец Евгений Жербаев был готов выступать за Монголию

Серебряный призёр недавнего чемпионата России по борьбе не исключает переход под флаг другой страны
Представляющий Бурятию борец-вольник Евгений Жербаев завоевал на недавнем чемпионате России, который прошёл в Улан-Удэ, серебро. Жербаев показал лучший результат среди бурятских борцов.
Сейчас Евгению 26 лет, он мастер спорта международного класса, пока в его биографии нет крупных побед. Оценивая высокую конкуренцию в сборной России (в первую очередь, со стороны кавказских республик), ещё четыре года назад Жербаев не исключил переход под флаг другой страны. На днях ИД «Буряад унэн» заново опубликовал интервью с Евгением, которое он давал 2017 году. Было в нём и такое откровение:
«… Наш чемпионат страны выиграть сложнее, чем чемпионат мира. Большая конкуренция. Сильная борьба на Кавказе. Россия – большая страна, где очень много борцов, а на Олимпиаду попадут только восемь человек. В Монголии конкуренция не такая сильная. Жизнь одна, и если будет возможность выступать за Монголию, я ей воспользуюсь».
Переход спортсменов к выступлению за другую страну – в спорте вещь достаточно распространённая. Есть подобные примеры и с Бурятией. Воспитанник бурятской школы борьбы, подопечный уже ушедшего из жизни Фёдора Махутова Базар Базаргуруев выступал за Кыргызстан. Главным стартом его жизни стала Олимпиада-2008 в Пекине. В российской сборной Базаргуруев был тогда пятым номером и никак не попадал на Игры. Зато под флагом Кыргызстана Базар получил бронзовую медаль Олимпиады. Награда ему досталась спустя почти десять лет: на самой Олимпиаде он был пятым, но в 2017-м допинг-пробы перепроверили, и у серебряного призёра из Украины нашли запрещённый туринабол. Так Базаргуруев оказался первым олимпийским призёром в истории бурятской вольной борьбы.
Сейчас под флагом Кыргызстана выступает также ещё один бурятский легионер Арсалан Будажапов. Он начал выступать за эту страну в 2019 году. В 2020-м взял золото чемпионата Азии.
Справка:
Евгений Жербаев родился 15 июня 1994 года в небольшом селе Куйта Нукутского района Иркутской области. Начал заниматься борьбой в семь лет, под руководством своего дяди. Затем переехал в Улан-Удэ, где начал тренироваться под руководством тренера Валерия Иванова. Член сборной России с 2015 года.
Трижды становился призёром чемпионатов России: две бронзы в 2015 и 2019 годах и серебро в 2021-м.
Завоёвывал также бронзовые медали престижного турнира Гран-при Иван Ярыгин в 2015 и 2020 годах.
Борец Евгений Жербаев был готов выступать за Монголию
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