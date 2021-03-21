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Борец Евгений Жербаев был готов выступать за Монголию

Борец Евгений Жербаев был готов выступать за Монголию
Общество, 
Серебряный призёр недавнего чемпионата России по борьбе не исключает переход под флаг другой страны

Представляющий Бурятию борец-вольник Евгений Жербаев завоевал на недавнем чемпионате России, который прошёл в Улан-Удэ, серебро. Жербаев показал лучший результат среди бурятских борцов.

Сейчас Евгению 26 лет, он мастер спорта международного класса, пока в его биографии нет крупных побед. Оценивая высокую конкуренцию в сборной России (в первую очередь, со стороны кавказских республик), ещё четыре года назад Жербаев не исключил переход под флаг другой страны. На днях ИД «Буряад унэн» заново опубликовал интервью с Евгением, которое он давал 2017 году. Было в нём и такое откровение:

«… Наш чемпионат страны выиграть сложнее, чем чемпионат мира. Большая конкуренция. Сильная борьба на Кавказе. Россия – большая страна, где очень много борцов, а на Олимпиаду попадут только восемь человек. В Монголии конкуренция не такая сильная. Жизнь одна, и если будет возможность выступать за Монголию, я ей воспользуюсь».

Переход спортсменов к выступлению за другую страну – в спорте вещь достаточно распространённая. Есть подобные примеры и с Бурятией. Воспитанник бурятской школы борьбы, подопечный уже ушедшего из жизни Фёдора Махутова Базар Базаргуруев выступал за Кыргызстан. Главным стартом его жизни стала Олимпиада-2008 в Пекине. В российской сборной Базаргуруев был тогда пятым номером и никак не попадал на Игры. Зато под флагом Кыргызстана Базар получил бронзовую медаль Олимпиады. Награда ему досталась спустя почти десять лет: на самой Олимпиаде он был пятым, но в 2017-м допинг-пробы перепроверили, и у серебряного призёра из Украины нашли запрещённый туринабол. Так Базаргуруев оказался первым олимпийским призёром в истории бурятской вольной борьбы.

Сейчас под флагом Кыргызстана выступает также ещё один бурятский легионер Арсалан Будажапов. Он начал выступать за эту страну в 2019 году. В 2020-м взял золото чемпионата Азии.

Справка:

Евгений Жербаев родился 15 июня 1994 года в небольшом селе Куйта Нукутского района Иркутской области. Начал заниматься борьбой в семь лет, под руководством своего дяди. Затем переехал в Улан-Удэ, где начал тренироваться под руководством тренера Валерия Иванова. Член сборной России с 2015 года.

Трижды становился призёром чемпионатов России: две бронзы в 2015 и 2019 годах и серебро в 2021-м.

Завоёвывал также бронзовые медали престижного турнира Гран-при Иван Ярыгин в 2015 и 2020 годах. 
спорт вольная борьба
 
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