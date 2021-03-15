 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

Судейское решение по бурятскому борцу вызвало жаркие споры

Судейское решение по бурятскому борцу вызвало жаркие споры
Общество, 
Некоторые болельщики считают, что бурятского борца несправедливо обделили с золотом

В Бурятии не утихают споры по поводу исхода финального поединка между бурятским борцом Евгением Жербаевым и красноярцем Исраилом Касуловым на чемпионате России в весовой категории до 70 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», схватка получилась напряжённая и дважды останавливалась. Первый раз судьи пересматривали эпизод, второй раз Касумову потребовалась медицинская помощь. К последнему у болельщиков есть претензии.


В паблике «buryatia_online» появилось подробное видео, как красноярскому борцу оказывается помощь: видно, что крови не было. После того, как врачи протёрли борцу нос и верхнюю губу и начали возвращаться на свои места, Касулов начал возмущаться и указывать на руку. Медики вновь вернулись, обработали ему руку, после чего схватка возобновилась.

«Медсестра даже понять не могла, что хочет красный борец. Ничего у него не было, хитрость в одном месте заиграла»,
«Хотел отдохнуть, наверное, и поэтому лёг»,
«Я бы тоже всеми правдами и неправдами тянул время. Так что, Касумов внаглую исполнил то, что мы узрели», - делятся зрители.


Поддался эмоциями и министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Когда толпа требовала от судьи продолжения схватки, министр вместе со всеми улюлюкал, ударил по столу и показывал большие пальцы вниз.


Высказалась по этому поводу и более знающая борьбу аудитория. Подписчики профильного паблика «Борцы Бурятии» оставили своё мнение под видео с полным поединком Касумова и Жербаева. По комментариям большинства, бурятский борец хорошо провёл схватку, но не учёл уловки оппонента и психологически плохо был настроен.

«Надо делать работу над ошибками. Мне кажется, психологически не готов был, тактика не верная. Но, что уж сейчас говорить, будем ждать, когда золото возьмёт. Желаю Жене, чтобы на следующем чемпионате всех порвал»,
«Просто попался на уловки соперника: почему-то стало понятно после того, как он всем своим видом показал, что болит нога, прихрамывая... А потом кинулся в ноги Жене. И этот балл стал решающим»,
«До этого, в полуфинале, Касумов также два раза неожиданными бросками со стойки, застав врасплох, набрал очки. Коварно, на грани, но Женя должен был быть готовым к этому. Да, балл, полбалла решают», - написали подписчики паблика «Борцы Бурятии».

По итогам домашнего чемпионата России бурятские борцы взяли три медали. Серебро у Евгения Жербаева, бронзовые награды у Балдана Цыжипова и Алдара Цыденжапова.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявлял, что чемпионат прошёл «без скандалов, без разборок, без проблем».

Полные результаты чемпионата России - 2021 по вольной борьбе

До 57 кг. 1. Завур Угуев (Дагестан) 2. Начын Монгуш (Республика Тыва) 3. Абубакар Муталиев (Дагестан) и Азамат Тускаев (Московская обл).

До 61 кг. 1. Абасгаджи Магомедов (Дагестан) 2. Муслим Мехтиханов (Дагестан) 3. Чермен Тавитов (РСО-Алания) и Алдар Бальжинимаев (Бурятия)

До 65 кг. 1. Гаджимурад Рашидов (Дагестан) 2. Загир Шахиев (Дагестан) 3. Курбан Шираев (Дагестан) и Абдулмажид Кудиев (Дагестан)

До 70 кг. 1.Исраил Касумов (Красноярский край) 2. Евгений Жербаев (Бурятия) 3. Чермен Валиев (РСО-Алания) и Абдула Ахмедов (Санкт-Петербург)

До 74 кг. 1. Заурбек Сидаков (ХМАО) 2. Разамбек Жамалов (Дагестан) 3. Магомед Курбаналиев (Дагестан) и Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)

До 79 кг. 1. Малик Шаваев (Крым) 2. Ахмед Усманов (Дагестан) 3. Гаджи Набиев (Дагестан) и Радик Валиев (РСО-Алания)

До 86 кг. 1. Артур Найфонов (ХМАО) 2. Даурен Куруглиев (Дагестан) 3. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) и Магомед Рамазанов (Дагестан).

До 92 кг. 1. Магомед Курбанов (Дагестан) 2. Анзор Уришев (Красноярский край) 3. Сослан Кцоев (РСО-Алания) и Азамат Закуев (Крым).

До 97 кг. 1. Алихан Жабраилов (Дагестан) 2. Асланбек Сотиев (Ставропольский край) 3. Знаур Коциев (Чувашия) и Хох Хугаев (РСО-Алания)

До 125 кг. 1. Сергей Козырев (Чувашия) 2. Ацамаз Теблоев (ХМАО) 3. Балдан Цыжипов (Бурятия) и Анзор Хизриев (Санкт-Петербург).


спорт вольная борьба чемпионат России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выяснили, почему почернел и завонял Байкал
В Бурятии выяснили, почему почернел и завонял Байкал
Общество, 15.03.2021
В сливаемых стоках концентрация вредных веществ превышала норму до 14 раз  
В Бурятии скончалась известный библиотечный деятель
В Бурятии скончалась известный библиотечный деятель
Общество, 15.03.2021
Римма Лисова работала в библиотечной системе с 1958 года
Коронавирус в Бурятии превысил 35 тысяч случаев
Коронавирус в Бурятии превысил 35 тысяч случаев
Общество, 15.03.2021
Заболеваемость коронавирусом пока держится на том же уровне
Священное Писание переведут на бурятский язык
Священное Писание переведут на бурятский язык
Общество, 15.03.2021
Организованы две рабочие группы по переводу на бурятский язык
На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп
На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп
Общество, 15.03.2021
Байкальский телескоп станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики
В Улан-Удэ проведут независимые экспертизы по фенольному озеру
В Улан-Удэ проведут независимые экспертизы по фенольному озеру
Общество, 15.03.2021
Улан-удэнские экологи пытаются не допустить уничтожения фенольного озера методом пиролиза

В Бурятии сделали редкий кадр речной выдры
В Бурятии сделали редкий кадр речной выдры
Общество, 15.03.2021
В нацпарке в Бурятии повстречали семейство речной выдры
В Бурятии в марте запечатлели новогоднюю ёлку
В Бурятии в марте запечатлели новогоднюю ёлку
Общество, 15.03.2021
Нарядная ёлка украшает улицу
Чемпионат России в Улан-Удэ выиграли лидеры олимпийского цикла
Чемпионат России в Улан-Удэ выиграли лидеры олимпийского цикла
Общество, 15.03.2021
Главный тренер сборной России по вольной борьбе подвёл итоги чемпионата, завершившегося в Бурятии
В Бурятии в школе на 500 детей нет своего спортзала
В Бурятии в школе на 500 детей нет своего спортзала
Общество, 15.03.2021
Вопрос о строительстве пристроя к школе пока не решён
В Бурятии пенсионерку через суд признали труженицей тыла
В Бурятии пенсионерку через суд признали труженицей тыла
Общество, 15.03.2021
Женщина получила статус «Ветеран Великой Отечественной войны»
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 15.03.2021
В Улан-Удэ днём до -6 градусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^