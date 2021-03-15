Судейское решение по бурятскому борцу вызвало жаркие споры



В Бурятии не утихают споры по поводу исхода финального поединка между бурятским борцом Евгением Жербаевым и красноярцем Исраилом Касуловым на чемпионате России в весовой категории до 70 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», схватка получилась напряжённая и дважды останавливалась . Первый раз судьи пересматривали эпизод, второй раз Касумову потребовалась медицинская помощь. К последнему у болельщиков есть претензии.





«Я бы тоже всеми правдами и неправдами тянул время. Так что, Касумов внаглую исполнил то, что мы узрели», - делятся зрители.







Поддался эмоциями и министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Когда толпа требовала от судьи продолжения схватки, министр вместе со всеми улюлюкал, ударил по столу и показывал большие пальцы вниз.





