Судейское решение по бурятскому борцу вызвало жаркие споры

В Бурятии не утихают споры по поводу исхода финального поединка между бурятским борцом Евгением Жербаевым и красноярцем Исраилом Касуловым на чемпионате России в весовой категории до 70 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», схватка получилась напряжённая и дважды останавливалась. Первый раз судьи пересматривали эпизод, второй раз Касумову потребовалась медицинская помощь. К последнему у болельщиков есть претензии.
В паблике «buryatia_online» появилось подробное видео, как красноярскому борцу оказывается помощь: видно, что крови не было. После того, как врачи протёрли борцу нос и верхнюю губу и начали возвращаться на свои места, Касулов начал возмущаться и указывать на руку. Медики вновь вернулись, обработали ему руку, после чего схватка возобновилась.
«Медсестра даже понять не могла, что хочет красный борец. Ничего у него не было, хитрость в одном месте заиграла»,
«Хотел отдохнуть, наверное, и поэтому лёг»,
«Я бы тоже всеми правдами и неправдами тянул время. Так что, Касумов внаглую исполнил то, что мы узрели», - делятся зрители.
Поддался эмоциями и министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Когда толпа требовала от судьи продолжения схватки, министр вместе со всеми улюлюкал, ударил по столу и показывал большие пальцы вниз.
Высказалась по этому поводу и более знающая борьбу аудитория. Подписчики профильного паблика «Борцы Бурятии» оставили своё мнение под видео с полным поединком Касумова и Жербаева. По комментариям большинства, бурятский борец хорошо провёл схватку, но не учёл уловки оппонента и психологически плохо был настроен.
«Надо делать работу над ошибками. Мне кажется, психологически не готов был, тактика не верная. Но, что уж сейчас говорить, будем ждать, когда золото возьмёт. Желаю Жене, чтобы на следующем чемпионате всех порвал»,
«Просто попался на уловки соперника: почему-то стало понятно после того, как он всем своим видом показал, что болит нога, прихрамывая... А потом кинулся в ноги Жене. И этот балл стал решающим»,
«До этого, в полуфинале, Касумов также два раза неожиданными бросками со стойки, застав врасплох, набрал очки. Коварно, на грани, но Женя должен был быть готовым к этому. Да, балл, полбалла решают», - написали подписчики паблика «Борцы Бурятии».
По итогам домашнего чемпионата России бурятские борцы взяли три медали. Серебро у Евгения Жербаева, бронзовые награды у Балдана Цыжипова и Алдара Цыденжапова.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявлял, что чемпионат прошёл «без скандалов, без разборок, без проблем».
Полные результаты чемпионата России - 2021 по вольной борьбе
До 57 кг. 1. Завур Угуев (Дагестан) 2. Начын Монгуш (Республика Тыва) 3. Абубакар Муталиев (Дагестан) и Азамат Тускаев (Московская обл).
До 61 кг. 1. Абасгаджи Магомедов (Дагестан) 2. Муслим Мехтиханов (Дагестан) 3. Чермен Тавитов (РСО-Алания) и Алдар Бальжинимаев (Бурятия)
До 65 кг. 1. Гаджимурад Рашидов (Дагестан) 2. Загир Шахиев (Дагестан) 3. Курбан Шираев (Дагестан) и Абдулмажид Кудиев (Дагестан)
До 70 кг. 1.Исраил Касумов (Красноярский край) 2. Евгений Жербаев (Бурятия) 3. Чермен Валиев (РСО-Алания) и Абдула Ахмедов (Санкт-Петербург)
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До 74 кг. 1. Заурбек Сидаков (ХМАО) 2. Разамбек Жамалов (Дагестан) 3. Магомед Курбаналиев (Дагестан) и Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)
До 79 кг. 1. Малик Шаваев (Крым) 2. Ахмед Усманов (Дагестан) 3. Гаджи Набиев (Дагестан) и Радик Валиев (РСО-Алания)
До 86 кг. 1. Артур Найфонов (ХМАО) 2. Даурен Куруглиев (Дагестан) 3. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) и Магомед Рамазанов (Дагестан).
До 92 кг. 1. Магомед Курбанов (Дагестан) 2. Анзор Уришев (Красноярский край) 3. Сослан Кцоев (РСО-Алания) и Азамат Закуев (Крым).
До 97 кг. 1. Алихан Жабраилов (Дагестан) 2. Асланбек Сотиев (Ставропольский край) 3. Знаур Коциев (Чувашия) и Хох Хугаев (РСО-Алания)
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До 125 кг. 1. Сергей Козырев (Чувашия) 2. Ацамаз Теблоев (ХМАО) 3. Балдан Цыжипов (Бурятия) и Анзор Хизриев (Санкт-Петербург).