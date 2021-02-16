Вольники Иркутской области взяли 8 медалей первенства СФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

У спортсменов 2 «золота» и 6 бронзовых наград



Спортсмены Иркутской области завоевали восемь медалей на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, которое с 13 по 14 февраля прошло во дворце спорта «Труд» в Иркутске. В турнире приняли участие около 240 борцов из семи сибирских регионов.



Золотые медали первенства Сибири выиграли Азизбек Мамадалиев из Тулуна (весовая категория 48 кг) и Сергей Якимов из Осинского района (60 кг). Бронзовыми призерами стали Виктор Николаев из Осинского района (45 кг), уроженец Баяндаевского района Игнат Дареев (55 кг), уроженец Ольхонского района Алексей Евдокимов (80 кг). Бронзовые медали также взяли борцы из Боханского района Александр Сахаров (80 кг), Руслан Баханов (92 кг), Михаил Барлуков (125 кг).



По итогам соревнований эти спортсмены получили право участвовать в первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, которое с 25 по 29 марта состоится во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

