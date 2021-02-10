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В Бурятии подростков, напавших на журналиста, заключили под стражу

В Бурятии подростков, напавших на журналиста, заключили под стражу
Общество,  Фото:pixabay.com
Они пробудут в СИЗО до 31 марта

Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу потерпевшего и апелляционное представление прокурора на постановления Октябрьского районного суда Улан-Удэ об избрании домашнего ареста двоим несовершеннолетним обвиняемым.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 30 января возле подъезда дома по улице Ключевская 62-летний известный бурятский журналист подвергся нападению со стороны трёх незнакомых молодых людей.

По данным следствия, подростки распивали спиртные напитки, после чего вечером возле продуктового магазина по улице Ключевская увидели одинокого пожилого мужчину. Он возвращался домой. Молодые люди проследили за жертвой. Возле дома они напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.

Нападавшие, обыскав одежду и сумку потерпевшего, забрали его мобильный телефон и другие вещи, и убежали. После этого при помощи отнятого телефона, подключенного к услуге «мобильный банк», со счёта своей жертвы перевели на банковский счёт одного из них 8 тысяч рублей.

Несовершеннолетние обвиняются в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

- Судом апелляционной инстанции решения районного суда отменены. Ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворены, - сообщили в Верховном суде республики.

Обвиняемые взяты под стражу в зале суда. Срок стражи - до 31 марта 2021 года.

суд
 
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