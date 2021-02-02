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Жители Бурятии хотят, но не могут праздновать юбилеи

Жители Бурятии хотят, но не могут праздновать юбилеи
Общество,  Фото:pixabay.com
Празднования запрещены даже в случае рассадки гостей по четыре человека

Жители Бурятии не знают, как отпраздновать юбилей. Жительница Мухоршибирского района обратилась в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7» с просьбой разъяснить этот вопрос.

У супруга сельчанки юбилей – 60 лет. Они хотели в семейном кругу – братья, сёстры, дети, внуки – отметить его день рождения. Для этого женщина обратилась в кафе, поскольку в силу возраста не сможет всё сама приготовить, семья не планировала «большого праздника».

- Я обратилась в кафе, но сказали, что указом запрещены такие мероприятия. Мы хотели в узком семейном кругу отметить. В силу своего возраста, я дома не смогу все приготовить. Можно ли это провести в кафе, с соблюдением рассадки по четыре человека и до семи-восьми вечера? – поинтересовалась сельчанка.

Однако в районном оперштабе дали разъяснение, почему такие мероприятия под запретом. Здесь напомнили, что «антиковидным» указом главы Бурятии в республике запрещены развлекательные мероприятия.

- Кафе, ресторанам, закусочным разрешено оказывать услуги населению, при условии рассадки за одним столом не более четырёх человек и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, но при этом предприятиям общественного питания запрещено проводить мероприятия развлекательного характера, в том числе банкеты, свадьбы и юбилеи. Юбилей - это досуговое мероприятие, в случае его проведения организаторы могут понести административную ответственность по ст. 15.1 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях», - отметили в районном оперштабе.

- Чтобы не портить праздничный день и не создавать угрозу безопасности, жизни и здоровью родных и близких, убедительно просим вас воздержаться от массового приглашения гостей, и ограничиться поздравлениями в тесном семейном кругу, - добавили здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ несколько раз закрывали рестораны за подпольные банкеты.

28 декабря в Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора прикрыли ресторан «Раздолье». Причиной этого стало незаконно проведённое свадебное мероприятие. На свадьбе гуляли 28 человек.

В начале сентября прикрыли ресторан «Генацвале» также за свадебный банкет.

В августе стало известно, что улан-удэнское кафе «Очаг» провело праздник, на который собрались более 60 гостей.

С сегодняшнего дня в республики ввели новое послабление – разрешили работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Они могут быть загружены не более чем на 30%.

В конце пошлого года разрешили работу театров.
коронавирус профилактика юбилей
 
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