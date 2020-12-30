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В Улан-Удэ ресторан прикрыли после свадьбы

В Улан-Удэ ресторан прикрыли после свадьбы
Бизнес,  Фото:из архива
Очередной подпольный свадебный банкет обнаружили в Бурятии

28 декабря в Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора прикрыли ресторан «Раздолье». Причиной этого стало незаконно проведённое свадебное мероприятие. На свадьбе гуляли 28 человек.

- В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в отношении ООО «Дали» применена мера в виде временного запрета деятельности помещения ресторана «Раздолье». Там 25 ноября по результатам санитарно-эпидемиологического обследования установлено проведение свадебного мероприятия с количеством посетителей 28 человек, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

В Бурятии действует запрет на массовые развлекательные мероприятия, в том числе на банкеты, фуршеты и подобные торжества.

Помещение ресторана было опечатано. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнские рестораны уже не раз попадались на подпольных свадьбах. В начале сентября прикрыли ресторан «Генацвале».

В августе стало известно, что улан-удэнское кафе «Очаг» провело праздник, на который собрались более 60 гостей.

Подобные нелегально проведённые торжества уже приводили в Бурятии ко вспышкам коронавируса. В июле заразились 20 гостей свадебных гуляний в городе Бабушкин.

В Северобайкальске заболели гости двух свадеб. Одна из них прошла в 20-х числах июля. Ещё один групповой очаг был зарегистрирован 30 июля после свадьбы в местном ресторане, когда заболели COVID-19 13 человек.


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