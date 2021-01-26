Жителю Бурятии продлили срок административного надзора

Мужчина привлекался к административной ответственности



3 декабря 2020 года по решению суда жителю Иволгинского района Бурятии по иску местного отдела МВД был продлён административный надзор на полгода. Мужчина нарушал обязанности, возложенные на него судом.



- Так за период менее одного года, он был привлечён к административной ответственности по ст. 19.24 ч.1 КоАП РФ, ст. 19.24 ч.3 КоАП РФ, что согласно ст.7 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» является основанием для продления срока административного надзора, - сообщили в пресс-службе суда.



Решение в законную силу не вступило.

