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В Бурятии проходит операция «Отопление»

В Бурятии проходит операция «Отопление»
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
В республике продолжается работа по предупреждению пожаров и гибели людей

В Хоринском районе инспекторы по пожарному надзору обследуют котельные и теплогенерирующие установки, проводят дополнительные противопожарные инструктажи с руководством и персоналом объектов теплоэнергетики.

Основной упор делается на жилой сектор, где чаще всего регистрируются пожары. Особое внимание уделено местам проживания неблагополучных семей, семьям с несовершеннолетними детьми, многодетным и гражданам, входящим в «группу риска».

- Стоит отметить, что причины пожаров в жилье неизменны — это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, неправильное пользование электроприборами, неосторожное обращение с огнём при курении, детская шалость с огнём. Профилактические рейды, безусловно, приносят свою пользу. После нашего визита хозяева начинают задумываться о своей безопасности, и, возможно, в будущем не совершат действий, приводящих к пожару, - рассказывает исполняющий обязанности начальника ОНДПР Хоринского района Александр Хальбаев.

Специалисты проводят беседы с населением, распространяют памятки и листовки, которые агитируют о соблюдении требований пожарной безопасности, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.


профилактика МЧС
 
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