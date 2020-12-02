В случае победы местные производители получат поддержку, а буузы получат продвижение в стране
Жителей Бурятии призывают голосовать за буузы на конкурсе «Вкусы России». Главный соперник главного блюда республики – сыры Подмосковья – сегодня вышел на первое место. И сейчас надо серьёзно поднажать, чтобы вновь опередить все прочие бренды.
Всероссийское голосование «Вкусы России» заканчивается 2 декабря в 23:59 (по московскому времени). Если вы хотите, чтобы бурятские буузы победили, то срочно голосуйте сами и призывайте своих друзей проголосовать по ссылке https://russiantastes.ru/. Отдать свой голос за визитную карточку Бурятии легко – регистрации на сайте для этого не требуется.
Многие известные люди просят людей проголосовать за любимые в Бурятии буузы: в их числе российская звезда, шоумен Сергей Зверев, министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов и др.
Также министр культуры Бурятии Соелма Дагаева запустила в соцсетях челлендж. Она показала буузы, которые сама слепила, и передала челлендж бывшему сумоисту Анатолию Михаханову и певице Сарюне Бальжинимаевой.
- Если наши буузы выиграют, я угощу вас своими домашними, вкусными буузами, - пообещала министр культуры.
Глава Бурятии Алексей Цыденов написал под видео министра культуры шутливый комментарий: «Если не победят, тогда всё съем я!».
В случае победы местные производители получат поддержку, а бурятские буузы получат продвижение в стране.
Жителей Бурятии призывают голосовать за буузы
Общество, Фото:
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