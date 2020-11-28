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Коронавирус в Бурятии не снижает обороты

Коронавирус в Бурятии не снижает обороты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии вновь более 260 заражённых ковидом

По информации управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 267 человек. Из них 219 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

Заболеваемость пока не снижает обороты. Днём ранее суточный прирост 270 заболевших, до этого +265, +263, +276. 23 ноября был поставлен рекорд – плюс 281 заражённый.

На утро 28 ноября общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 18 634. Из них 56% (10 429) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 13527 человек, или 72%. В том числе накануне вылечились 389 пациентов.

За последние сутки скончались ещё восемь больных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 415.

В стационарах республики сегодня лечатся 2147 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 35 детей.

В отделениях реанимации находится 111 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 53 пациента (из них старше 65-ти – 21).

Занятость коечного фонда составляет 73 %.

Также амбулаторное лечение проходят 2545 пациентов с COVID-19, наблюдается 11553 человек.

Круг контактных лиц составляет 6550 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий в Бурятии, ранее действовавший до конца ноября, продлили сразу до 31 января 2021 года. Сохраняется запрет на массовые мероприятия.

В Бурятии с 1 декабря возобновят работу организации торговли, общепита и потребительских услуг, закрытые на две недели.

В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии. «Мы с некоторой осторожностью можем сказать, что отмечается некоторое снижение интенсивности эпидемиологического процесса», - отметили в ведомстве.

Школы Бурятии со вторника, 1 декабря, переходят на очную форму обучения, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно.

Медики показали работу ковидного роддома в Улан-Удэ изнутри.

Жительница Улан-Удэ её муж лечились от коронавируса в одной палате. Бывшая пациентка рассказала, как это было.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для людей старше 65 лет.



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