Коронавирус в Бурятии не снижает обороты

В Бурятии вновь более 260 заражённых ковидом
По информации управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 267 человек. Из них 219 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
Заболеваемость пока не снижает обороты. Днём ранее суточный прирост 270 заболевших, до этого +265, +263, +276. 23 ноября был поставлен рекорд – плюс 281 заражённый.
На утро 28 ноября общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 18 634. Из них 56% (10 429) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели 13527 человек, или 72%. В том числе накануне вылечились 389 пациентов.
За последние сутки скончались ещё восемь больных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 415.
В стационарах республики сегодня лечатся 2147 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 35 детей.
В отделениях реанимации находится 111 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 53 пациента (из них старше 65-ти – 21).
Занятость коечного фонда составляет 73 %.
Также амбулаторное лечение проходят 2545 пациентов с COVID-19, наблюдается 11553 человек.
Круг контактных лиц составляет 6550 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий в Бурятии, ранее действовавший до конца ноября, продлили сразу до 31 января 2021 года. Сохраняется запрет на массовые мероприятия.
В Бурятии с 1 декабря возобновят работу организации торговли, общепита и потребительских услуг, закрытые на две недели.
В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии. «Мы с некоторой осторожностью можем сказать, что отмечается некоторое снижение интенсивности эпидемиологического процесса», - отметили в ведомстве.
Школы Бурятии со вторника, 1 декабря, переходят на очную форму обучения, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно.
Медики показали работу ковидного роддома в Улан-Удэ изнутри.
Жительница Улан-Удэ её муж лечились от коронавируса в одной палате. Бывшая пациентка рассказала, как это было.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для людей старше 65 лет.
Коронавирус в Бурятии не снижает обороты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии вновь более 260 заражённых ковидом
Метановые пузыри напоминают многоэтажные «блинчики»
Центр города оставался без электричества
Несколько раз ремонтники выявляли утечку
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В этом году его отметят 9, 10 и 11 декабря
Указ о награждении подписал Владимир Путин
Её получили 216 неработающих родителей
Результаты работ помогут оценить прочность и сейсмоустойчивость всех домов этой серии
Ещё 62 юбиляра планируется поздравить в декабре
Заявки принимаются до 8 декабря
Почётными гостями мероприятия стали творческие коллективы ульчей
«Золото» завоевали Алексей Данилов, Константин Топшиноев и Юрий Иванов
Победителями челленджа «Мамин дневник» стали три мамы
Эффект от введения ограничительных мероприятий можно ожидать не ранее, чем через 14 дней