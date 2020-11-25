Выздоровело более 16 тысяч человек
По данным на 25 ноября, ещё 311 пациентов вылечились от коронавируса в Забайкальском крае, общее число победивших болезнь составило 16 138.
За последние сутки в Забайкалье зафиксировано 268 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии уже 18 171 случай COVID-19 выявлены в регионе.
За прошедшие сутки коронавирус унёс жизни ещё восемь человек, общее число летальных случаев составило 287.
В моностационарах края в тяжёлой форме проходят лечение 123 человека, к аппарату ИВЛ подключены 58 человек. Как показывает статистика, это люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом и другими заболеваниями, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 17 832 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.
В Забайкалье число случаев коронавируса превысило 18 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выздоровело более 16 тысяч человек
Птички за полчаса склевали куст яблони
В деревянных постройках собираются подростки, а недавно произошёл пожар
Новый дирижёр прибыл из Владикавказа
В Улан-Удэ рассказали, в чём особенности нынешнего главного ледового городка
Выздоровело людей больше, чем заболело
Горожане обратились в прокуратуру
Сегодня будет немного ветрено
Жителей республики призывают сказать «спасибо» добровольцам
Конкурс детского творчества провели в онлайн-формате
Победителей наградят ценными призами
Турнир класса «А» проходил в Казани
Гран-при получило общежитие БГУ
В конкурсе минприроды России участвовало 59 ФГБУ
Соревнования по лыжным гонкам начнутся в Финляндии 27 ноября