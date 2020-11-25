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В Забайкалье число случаев коронавируса превысило 18 тысяч

В Забайкалье число случаев коронавируса превысило 18 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Выздоровело более 16 тысяч человек

По данным на 25 ноября, ещё 311 пациентов вылечились от коронавируса в Забайкальском крае, общее число победивших болезнь составило 16 138.

За последние сутки в Забайкалье зафиксировано 268 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии уже 18 171 случай COVID-19 выявлены в регионе.

За прошедшие сутки коронавирус унёс жизни ещё восемь человек, общее число летальных случаев составило 287.

В моностационарах края в тяжёлой форме проходят лечение 123 человека, к аппарату ИВЛ подключены 58 человек. Как показывает статистика, это люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом и другими заболеваниями, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 17 832 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.


коронавирус
 
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