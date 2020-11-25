В Бурятии коронавирус слегка пошёл на спад

Выздоровело людей больше, чем заболело
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 25 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 17 832. Из них 57% (10063) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 263 жителей. Заболеваемость несколько пошла на спад, в сравнении с предыдущими днями. Впервые отметка в более чем 270 заражённых была преодолена в середине месяца, 15-го ноября. С тех (за исключением 16-го ноября, когда было +269 заражённых) каждый день прирост заболевших превышал 270 новых больных. В этот понедельник, 23 ноября, и вовсе был поставлен рекорд – плюс 281 заражённый.
Из 263 новых случаев коронавируса 217 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
С начала пандемии выздоровели 12439 больных ковидом, или почти 70%. В том числе накануне вылечились сразу 356 человек, что больше, чем в последние дни. Таким образом, за минувшие сутки выздоровели людей больше, чем заболело.
Ситуация с летальными исходами по-прежнему непростая. Накануне умерли 11 больных коронавирусом. Это повторение печального рекорда, зафиксированного днём ранее. С начала пандемии скончались 388 пациентов.
В стационарах республики сегодня лечатся 2193 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1663. Число госпитализированных детей выросло с 32-х до 33-х.
110 человек лежат в отделениях реанимации (из них старше 65-ти лет – 60). На ИВЛ находятся 60 пациентов (из них старше 65-ти – 26).
Занятость коечного фонда по всей республике составляет 75%. Всего же для больных ковидом развёрнуто 2906 коек, чуть более 700 из них свободны.
Также амбулаторное лечение проходят 2812 пациентов. Под наблюдение взяты 12 567 человек.
Круг контактных лиц составляет 7420 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что заболела коронавирусом. «Держалась, но не убереглась», - поделилась она.
В Улан-Удэ активно работают мобильные бригады, они проводят рейды по предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг. Только накануне, 24 ноября, пять мобильных бригад проверили сразу сотни предприятий торговли в Октябрьском районе.
За нарушения антиковидных мер в столице Бурятии прикрыли один из магазинов «М-Видео», ресто-бар «Чаплин», магазин «Хамид».
Шаманы из бурятской организации «Тэнгэри» провели несколько молебнов против коронавируса. Шаманы молятся не только за Бурятию, но и за весь мир.
Улан-удэнцы становятся добровольными донорами антиковидной плазмы, переболев коронавирусной инфекцией.
В Улан-Удэ рассмотрел дело мужчины, который не соблюдал социальную дистанцию во дворе дома, а также мужчины, отказавшегося надевать маску в магазине.
В Бурятии коронавирус слегка пошёл на спад
Общество, Фото:
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