Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Постановку «Аламжи» критики театральной премии посмотрели в октябре этого года



«Золотая маска» объявила номинантов на национальную театральную премию за сезон 2019-2020. Спектакль «Аламжи» ( 12+) Бурятского академического театра драмы имени Намсараева получил сразу три номинации: «Драма. Спектакль большой формы», «Лучший режиссёр» - Артём Устинов, «Лучший художник» - Анна Бубнова.



Шорт-лист «Золотой маски» был объявлен накануне в Москве в ходе пресс-конференции организаторов премии. Спектакль «Аламжи» критики театральной премии посмотрели в октябре этого года. Показ был закрытым.



Премьера спектакля «Аламжи» состоялась в ноябре 2019 года. Это спектакль по бурятскому героическому эпосу «Аламжи Мэргэн», который был записан учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в начале 20 века.



«Аламжи» в Бурятском академическом театре драмы появился на свет из эскиза, созданного в рамках творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг» под руководством Олега Лоевского. Приглашенный режиссёр из Москвы Артём Устинов соединил тысячелетний эпос с сегодняшним днём, создал на сцене эпическую фреску из многоголосья смыслов и образов - от сотворения мира и людей богами-дарханами в небесной мастерской до взаимоотношения мира мертвых и мира живых.



В спектакле «Аламжи» органично сочетаются воинская и брачная тематики, обширно представленные в эпосе, затрагивается тема продолжения рода, а также мистической связи между братом Аламжи и его сестрой Агуй Гоохон.



Режиссёр спектакля Артём Устинов выдвинут на «Золоту маску» в номинации «Лучший режиссёр».

- Я очень рад за театр и за всю нашу команду: Асю Бубнову, номинированную как «Лучший художник», Анастасию Дружинину и Юрия Банзарова, создавших музыкальную ткань спектакля, и Анастасию Кадрулеву, нашего хореографа. Отдельно хочу поблагодарить цеха театра не только за сценографию и костюмы, но и за их прекрасные мастерские, послужившие местом рождения эскиза спектакля. И, конечно, Олега Лоевского и Саяна Жамбалова за идею, сначала казавшуюся невыполнимой - найти театральный эквивалент бурятского эпоса. Мы замышляли «Аламжи» как союз древнего текста и живого игрового, современного театра. Я благодарен акёерам, чьими усилиями оживлён этот замысел, - отметил режиссёр Артём Устинов.



Еще один номинант на «Золотую маску» - главный художник театра Анна Бубнова поделилась, что пребывает в лёгком шоке:



- Я чувствую восторг, большую радость, я, конечно, не ожидала. Большая благодарность нашему театру за то, что у меня есть возможность творить, придумывать, создавать. Я рада, что меня пригласили в Буряад театр в качестве главного художника несколько лет назад, что я переехала в Улан-Удэ. Бесконечно благодарна всем, кто работает в нашем театре.



«Аламжи» также вошёл в афишу VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и должен был быть показан в мае в Новосибирске. Однако фестиваль был перенесен ровно на год и состоится в 2021 году.



Отметим, что Бурятский академический театр драмы номинирован на «Золотую маску» второй раз. В 2009 году спектакль Олега Юмова «Максар. Степь в крови» по мотивам пьесы В. Шекспира «Макбет» был выдвинут на премию в пяти номинациях.

