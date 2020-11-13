Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО
В столице Забайкальского края 12 ноября состоялась церемония открытия памятника легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову. В церемонии приняли участие военнослужащие частей общевойскового объединения Восточного военного округа, юнармейцы, представители городской администрации, краевых властей и местные жители. Торжественное мероприятие прошло в читинском посёлке КСК при музыкальном сопровождении представителей сводного военного оркестра объединения.
В начале торжественной церемонии военнослужащими роты почётного караула гарнизона к памятнику был возложен венок. Перед собравшимися с приветственным словом выступил исполняющий обязанности заместителя командующего объединением Дмитрий Устинов. Он отметил особую заслугу Георгия Жукова в победе советско-монгольских сил над милитаристской Японией на монгольско-маньчжурской границе в 1939 году. В ходе боёв войска осуществили классическую глубокую наступательную операцию с окружением и полным разгромом противника.
Памятник полководцу выполнен в виде бронзового бюста, установленного на высоком постаменте. Скульптор воссоздал образ полководца по фотографиям маршала времён боёв на реке Халхин-Гол в Монголии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Чите появился памятник Георгию Жукову
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