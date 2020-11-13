 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В Чите появился памятник Георгию Жукову

В Чите появился памятник Георгию Жукову
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО

В столице Забайкальского края 12 ноября состоялась церемония открытия памятника легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову. В церемонии приняли участие военнослужащие частей общевойскового объединения Восточного военного округа, юнармейцы, представители городской администрации, краевых властей и местные жители. Торжественное мероприятие прошло в читинском посёлке КСК при музыкальном сопровождении представителей сводного военного оркестра объединения.

В начале торжественной церемонии военнослужащими роты почётного караула гарнизона к памятнику был возложен венок. Перед собравшимися с приветственным словом выступил исполняющий обязанности заместителя командующего объединением Дмитрий Устинов. Он отметил особую заслугу Георгия Жукова в победе советско-монгольских сил над милитаристской Японией на монгольско-маньчжурской границе в 1939 году. В ходе боёв войска осуществили классическую глубокую наступательную операцию с окружением и полным разгромом противника.

Памятник полководцу выполнен в виде бронзового бюста, установленного на высоком постаменте. Скульптор воссоздал образ полководца по фотографиям маршала времён боёв на реке Халхин-Гол в Монголии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Чита памятник ВВО Забайкальский край Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
В Бурятии благоустраивают приграничный парк в Кяхте
Общество, 13.11.2020
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Школы Иркутска перейдут на очную форму обучения
Общество, 13.11.2020
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере
Общество, 13.11.2020
Работы находятся на стадии завершения
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Минприроды РФ и РЖД утвердили план по охране Байкала
Общество, 13.11.2020
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Земля снежного барса»
Общество, 13.11.2020
Призовые места разыгрывались в четырёх номинациях
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
Иркутские роллеры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований
Общество, 13.11.2020
Четверо из победителей отобрались на первенство Европы
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
Общество, 13.11.2020
В Танхое будет убрана большая несанкционированная свалка
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
Шахматисты Бурятии выиграли 4 «золота» на первенстве ДФО
Общество, 13.11.2020
Два «золотых дубля» сделали Батор Жамбалов и Софья Унгаева
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
В Бурятии готовят к зиме «Искандеры»
Общество, 13.11.2020
Техника и вооружение переводится на зимний режим эксплуатации
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
«КраСава» сравнил Улан-Удэ с квадратом Малевича
Общество, 13.11.2020
Видео набирает популярность в Сети
В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме
В Улан-Удэ расширена благотворительная столовая при храме
Общество, 13.11.2020
Продукты для бездомных закупают на пожертвования
В Бурятии почтут память жертв ДТП
В Бурятии почтут память жертв ДТП
Общество, 13.11.2020
На дорогах Бурятии с начала года погибли 93 человека
В Бурятии экипировали пожарных Степного Дворца
В Бурятии экипировали пожарных Степного Дворца
Общество, 13.11.2020
Новая экипировка была вручена добровольным пожарным в Кабанском районе Бурятии
В Бурятии снайперы учатся работать в городах
В Бурятии снайперы учатся работать в городах
Общество, 13.11.2020
Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные позиции
В Улан-Удэ удалось добиться капремонта дома на 15 лет раньше
В Улан-Удэ удалось добиться капремонта дома на 15 лет раньше
Общество, 13.11.2020
Дом на Боевой дождётся капремонта, пока ещё не развалился  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^