Об улучшении ситуации с ковидом речи пока не идёт
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 12 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 14 366. 61% (8639) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 14 тысяч заражённых была преодолена вчера.
За последние сутки заболели ещё 236 человек.
- Из них 186 были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в республиканском оперштабе.
Отметим, пока рекордом в Бурятии является 237 заражённых за сутки, такие показатели были 1 и 3 ноября. В целом же заболеваемость ковидом держится на высоком уровне с 20-х чисел ноября. О спаде заболеваемости речи пока не идёт.
С начала пандемии выздоровели от COVID-19 9308 человек, или 64%. Накануне вылечились 152 человека.
Смерти в последнее время фиксируют ежедневно. За сутки умерли ещё восемь больных. Всего же пандемия унесла в Бурятии жизни 267 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 2203 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 28 детей.
В отделениях реанимации находится 109 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65-ти – 30).
Занятость коечного фонда составляет 83%.
Амбулаторное лечение проходят 2588 пациентов с COVID-19. Наблюдается 12811 человек.
Круг контактных лиц составляет 7220 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», ВСГУТУ перешёл на дистанционный режим.
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В Бурятии заболели коронавирусом ещё 236 человек
Общество, Фото:
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