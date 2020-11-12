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В Бурятии заболели коронавирусом ещё 236 человек

В Бурятии заболели коронавирусом ещё 236 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об улучшении ситуации с ковидом речи пока не идёт

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 12 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 14 366. 61% (8639) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 14 тысяч заражённых была преодолена вчера.

За последние сутки заболели ещё 236 человек.

- Из них 186 были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в республиканском оперштабе.

Отметим, пока рекордом в Бурятии является 237 заражённых за сутки, такие показатели были 1 и 3 ноября. В целом же заболеваемость ковидом держится на высоком уровне с 20-х чисел ноября. О спаде заболеваемости речи пока не идёт.

С начала пандемии выздоровели от COVID-19 9308 человек, или 64%. Накануне вылечились 152 человека.

Смерти в последнее время фиксируют ежедневно. За сутки умерли ещё восемь больных. Всего же пандемия унесла в Бурятии жизни 267 пациентов.

В стационарах республики получают лечение 2203 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 28 детей.

В отделениях реанимации находится 109 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65-ти – 30).

Занятость коечного фонда составляет 83%.

Амбулаторное лечение проходят 2588 пациентов с COVID-19. Наблюдается 12811 человек.

Круг контактных лиц составляет 7220 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», ВСГУТУ перешёл на дистанционный режим.

Чемпионка России 2019 года по боксу, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова переболела коронавирусом, о чём рассказала подписчикам в соцсети.

В Бурятии запустили фестиваль видеороликов «Юмор vs COVD-19», решив ударить по болезни юмором.

В Бурятии студенты медицинских вузов и колледжей работают в больницах вместе с врачами и медсёстрами, помогая им в борьбе с коронавирусом.



коронавирус профилактика
 
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