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Артисты Бурдрамы прочитают 7 новых пьес на бурятском языке онлайн

Артисты Бурдрамы прочитают 7 новых пьес на бурятском языке онлайн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Художественная читка станет подведением итогов творческой лаборатории

В Улан-Удэ Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева подведёт итоги творческой лаборатории «Шэнэ Буряад зужэг. Современная бурятская драматургия» в формате онлайн. 8 и 9 октября пройдут художественные читки новых пьес, которые написаны под руководством известного российского драматурга Анастасии Букреевой.

В этом году в творческой лаборатории «Шэнэ Буряад зужэг. Современная бурятская драматургия» приняли участие 7 авторов: Бальжинай Нима, Баира Бальбурова, Цырегма Сампилова, Татьяна Олзоева, Цэпэ Улзытуева, Валентина Бадмажапова, Ольга Ранжилова-Ломбоева. У кого-то за плечами есть опыт написания пьес, кто-то попробовал себя в драматургии впервые. Все авторы прошли очный этап работы с куратором лаборатории Анастасией Букреевой в марте, после чего процесс шёл в формате онлайн.

Художественные читки проведут режиссёры Баярма Жалцанова, Саян Жамбалов, Виктор Жалсанов, Сойжин Жамбалова. Семь новых пьес будут прочитаны артистами Буряад театра на YouTube-канале театра (www.youtube.com/channel/UCR14rTwjmiFJJ5qi5ORRRWg). Онлайн-трансляция будет бесплатной и начнётся в 13:00 8 и 9 октября, сообщает пресс-служба театра.

Справка

Творческая лаборатория «Шэнэ Буряад зужэг. Современная бурятская драматургия» – это продолжение лаборатории современной бурятской пьесы «Абьяас», состоявшейся в октябре 2018 года. Проект проводится с целью привлечения новых авторов для написания пьес на бурятском языке. По итогам прошлой лаборатории «Шэнэ Буряад зужэг. Современная бурятская драматургия» на сцене Бурятского академического театра драмы были поставлены два спектакля: «Тугшан» - «Знаменосец» по пьесе Саяна Жамбалова и «Уялга» - «Долг» по пьесам Жажан Динганорбоевой и Намжилмы Цыденовой. А пьеса Ольги Ранжиловой–Ломбоевой«Эмгээ» вошла в лонг-лист конкурса «Маленькая ремарка».

Возрастное ограничение 12+
театр лаборатория драма бурятский язык Бурятия Улан-Удэ спектакль
 
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