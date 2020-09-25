 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Иркутской области выбрали лучшие смешные истории на бурятском

В Иркутской области выбрали лучшие смешные истории на бурятском
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоялся онлайн-конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар»

В Иркутской области подвели итоги конкурса юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар» («Смешные истории») на бурятском языке. В мероприятии принимали участие все желающие в двух возрастных группах: от 7 до 18 лет и от 19 лет и старше. Конкурс проводился дистанционно.

Победителями и призёрами стали:

Возрастная группа от 7 до 18 лет
I место – Ербатков Егор, Осинский район, с. Обуса, руководитель Ильина А.И.
II место – Семенова Ирина, Осинский район, с. Бильчир, руководитель Базарова А.Э.
III место – Имыгиров Клим, Осинский район, с.Ново-Ленино, руководитель Имыгирова Т.Е.

Возрастная группа от 19 лет и старше
I место – Турлакова Татьяна Михайловна, г. Иркутск
II место – Булутова Аграфена Борисовна, Боханский район, п. Бохан
III место – Хартанов Вячеслав Александрович, Осинский район, с. Бильчир.

Все участники конкурса получат памятные дипломы, призёры и победители награждаются подарочными картами. Приз зрительских симпатий завоевала Булутова Аграфена Борисовна, Боханский район, п. Бохан. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
конкурс юмор бурятский язык Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Окинском районе Бурятии открыли читальный зал на свежем воздухе
В Окинском районе Бурятии открыли читальный зал на свежем воздухе
Общество, 25.09.2020
Первоначально его планировалось открыть в летний период
В Иркутской области выбрали лучшие смешные истории на бурятском
В Иркутской области выбрали лучшие смешные истории на бурятском
Общество, 25.09.2020
Состоялся онлайн-конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар»
В Улан-Удэ собрались коренные народности Севера, Сибири и Дальнего Востока
В Улан-Удэ собрались коренные народности Севера, Сибири и Дальнего Востока
Общество, 25.09.2020
В Бурятии в закрытом режиме проходит межрегиональный фестиваль малочисленных народов
Ориентировщики Бурятии борются за медали чемпионата России
Ориентировщики Бурятии борются за медали чемпионата России
Общество, 25.09.2020
25 сентября они выступят на смешанной эстафете в Выборге
Названы самые массовые в Бурятии виды спорта
Названы самые массовые в Бурятии виды спорта
Общество, 25.09.2020
Футбол не оказался на первом месте
Операция «Отопительный сезон» проходит в Бурятии
Операция «Отопительный сезон» проходит в Бурятии
Общество, 25.09.2020
Сотрудники МЧС напоминают правила пожарной безопасности
В Бурятии гадают о происхождении «Кокетки» на свалке
В Бурятии гадают о происхождении «Кокетки» на свалке
Общество, 25.09.2020
Волонтёры совершили экотрудовой подвиг возле гаражей
Улан-удэнка претендует на два миллиона и титул «Мисс Офис»
Улан-удэнка претендует на два миллиона и титул «Мисс Офис»
Общество, 25.09.2020
Единственной представительнице Бурятии нужна помощь земляков для выхода в финал конкурса «Мисс Офис»
«Призрака» сняли в музейном зале с буддийскими и шаманскими атрибутами
«Призрака» сняли в музейном зале с буддийскими и шаманскими атрибутами
Общество, 25.09.2020
В музее в Забайкалье камеры запечатлели таинственную аномалию. ВИДЕО
Озвучен приказ Росавиации о прекращении поисков самолёта в Бурятии
Озвучен приказ Росавиации о прекращении поисков самолёта в Бурятии
Общество, 25.09.2020
Гражданским самолётам, летающим в этой зоне, рекомендовали осматривать местность
Главный санврач Бурятии призвал к здоровому образу жизни
Главный санврач Бурятии призвал к здоровому образу жизни
Общество, 25.09.2020
Сергей Ханхареев предложил жителям делиться рецептами
Бурятский сервис по контролю COVID-19 стал одним из лучших
Бурятский сервис по контролю COVID-19 стал одним из лучших
Общество, 25.09.2020
Информационный сервис по контролю и предотвращению распространения COVID-19 разработали программисты Бурятии
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 25.09.2020
В выходные ожидается дождь и мокрый снег
Овощи грузовиками везут в Иркутскую зоогалерею
Овощи грузовиками везут в Иркутскую зоогалерею
Общество, 25.09.2020
Овощи помогают легче пережить долгую зиму

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^