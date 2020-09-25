Состоялся онлайн-конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар»
В Иркутской области подвели итоги конкурса юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар» («Смешные истории») на бурятском языке. В мероприятии принимали участие все желающие в двух возрастных группах: от 7 до 18 лет и от 19 лет и старше. Конкурс проводился дистанционно.
Победителями и призёрами стали:
Возрастная группа от 7 до 18 лет
I место – Ербатков Егор, Осинский район, с. Обуса, руководитель Ильина А.И.
II место – Семенова Ирина, Осинский район, с. Бильчир, руководитель Базарова А.Э.
III место – Имыгиров Клим, Осинский район, с.Ново-Ленино, руководитель Имыгирова Т.Е.
Возрастная группа от 19 лет и старше
I место – Турлакова Татьяна Михайловна, г. Иркутск
II место – Булутова Аграфена Борисовна, Боханский район, п. Бохан
III место – Хартанов Вячеслав Александрович, Осинский район, с. Бильчир.
Все участники конкурса получат памятные дипломы, призёры и победители награждаются подарочными картами. Приз зрительских симпатий завоевала Булутова Аграфена Борисовна, Боханский район, п. Бохан. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутской области выбрали лучшие смешные истории на бурятском
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