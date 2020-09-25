В Иркутской области выбрали лучшие смешные истории на бурятском

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состоялся онлайн-конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар»



В Иркутской области подвели итоги конкурса юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар» («Смешные истории») на бурятском языке. В мероприятии принимали участие все желающие в двух возрастных группах: от 7 до 18 лет и от 19 лет и старше. Конкурс проводился дистанционно.



Победителями и призёрами стали:



Возрастная группа от 7 до 18 лет

I место – Ербатков Егор, Осинский район, с. Обуса, руководитель Ильина А.И.

II место – Семенова Ирина, Осинский район, с. Бильчир, руководитель Базарова А.Э.

III место – Имыгиров Клим, Осинский район, с.Ново-Ленино, руководитель Имыгирова Т.Е.



Возрастная группа от 19 лет и старше

I место – Турлакова Татьяна Михайловна, г. Иркутск

II место – Булутова Аграфена Борисовна, Боханский район, п. Бохан

III место – Хартанов Вячеслав Александрович, Осинский район, с. Бильчир.



Все участники конкурса получат памятные дипломы, призёры и победители награждаются подарочными картами. Приз зрительских симпатий завоевала Булутова Аграфена Борисовна, Боханский район, п. Бохан. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

