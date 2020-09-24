В Бурятии сделали оригинальный кавер на американский хит

Пользователи в целом положительно отнеслись к работе: «Всё отлично», «Молодец», однако отметили, что звуковая дорожка в клипе сместилась.







В Бурятии создали кавер на песню американского рэпера, певца и автора песен Lil Nas X «Old Town Road» (Старая городская дорога) на бурятском языке. В клипе один молодой человек играет на гитаре, другой поёт. Съёмки проходили на конном дворе «Гарцующий пони».В композиции, переведённой ребятами, есть забавная вставка, где поётся о том, что парень является улан-удэнским бурятом, что он недавно потратил деньги, прибережённые на «Крузак», на свою принцессу, поскольку та очень любит золото. Герой песни говорит, что всё у него в финансовом плане скоро наладится, ведь он всегда побеждает на сурхарбанах и выигрывает призы.«Old Town Road» - песня американского хип-хоп-исполнителя Lil Nas X. Сингл вышел 3 декабря 2018 года. Сначала его продвигали в хит-парадах кантри-музыки, в которых было легче высоко подняться, чем в рэп-чартах. Песня дебютировала на девятнадцатом месте Billboard Hot Country Songs, но её дисквалифицировали. По мнению редакции журнала, она не соответствовала жанру.Пятого апреля 2019 года был издан первый ремикс Old County Road, записанный при участии Билли Рэя Сайруса (Billie Ray Cyrus). Через несколько дней трек возглавил Billboard Hot 100. Также он поднялся на вершины хит-парадов во многих других странах. Песня пробыла на вершине Hot 100 девятнадцать недель, с 13 апреля по 17 августа 2019 года.