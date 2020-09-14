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Супруги из США исполнили бурятскую песню

Супруги из США исполнили бурятскую песню
Общество, 
Пользователи восхитились исполнением «Тоонто Нютаг»

Супруги из США – уроженка Монголии и американец – Ник и Нааги Далай Палмеры спели на видео популярную композицию на бурятском языке «Тоонто нютаг» (Родной край). 



Ролик был опубликован в паблике «Моя Бурятия». Пользователи остались в полном восторге от исполнения композиции: «Интересно, почему именно бурятскую песню? Кстати монголы знают бурятские и очень часто их поют», «Она на монгольском поёт. Совсем непонятно, даже зная и бурятский, и монгольский её. А вот он молодец. Достаточно чисто спел», «Молодцы», «Просто супер, спасибо большое за использование песни», «Как красиво», «Браво», «Шикарно» и т.д.

Слова песни «Тоонто нютаг» написал бурятский поэт и переводчик, народный поэт Республики Бурятия Гунга Чимитов.

Справка:

Гунга Гомбоевич Чимитов (15 ноября 1924 года – 5 февраля 2014 года) родился в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района РБ. Автор 16 сборников стихов, басен, очерков, изданных на родном языке. Он перевёл на бурятский язык многие произведения русских и зарубежных классиков и на русский язык – историческую хронику 13 века «Сокровенное сказание».
США песня бурятский язык
 
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