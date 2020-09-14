В Забайкалье завершается приём заявок на конкурс бурятских сказок

Заявки принимаются до конца недели



Проект забайкальской региональной общественной организации бурят «Через сказки - к языку», завершает приём заявок. Приём заявок на конкурс бурятских сказок «Через сказки-к языку» заканчивается 20 сентября.



- Уже более 20 авторов прислали свои работы, все произведения пронизаны легендами бурятского народа, основаны на сказаниях и преданиях. Совсем скоро члены жюри будут выбирать победителей - чьи работы войдут в сборник детских сказок, а пока ещё все желающие могут принять участие. Благодаря этому проекту у жителей появилась возможность проявить себя и свой талант, а у читателей - узнать о культуре и традициях бурятского народа в лёгком и поучительном формате сказок, -рассказал председатель организации бурят Эрик Сангин.



Он призвал желающих принять участие в конкурсе поспешить подать заявки.



Тематика литературного конкурса – сказки с героями бурятского народного фольклора или произведения, написанные по мотивам исторических национальных эпосов и легенд. В проекте участвуют сказки как на русском, так и бурятском языках.



Заявки принимаются до 20 сентября на электронный адрес: info@zabburyat.ru. По итогам проекта победители будут награждены дипломами и денежными призами.



Положение о конкурсе можно посмотреть на официальном сайте организации - zabburyat.ru



Проект «Через сказки - к языку» посвящён сохранению и развитию бурятского языка на территории Забайкальского края среди подрастающего поколения путём издания книги иллюстрированных бурятских сказок на русском и на бурятском языках, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

