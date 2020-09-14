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В Забайкалье завершается приём заявок на конкурс бурятских сказок

В Забайкалье завершается приём заявок на конкурс бурятских сказок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до конца недели

Проект забайкальской региональной общественной организации бурят «Через сказки - к языку», завершает приём заявок. Приём заявок на конкурс бурятских сказок «Через сказки-к языку» заканчивается 20 сентября.

- Уже более 20 авторов прислали свои работы, все произведения пронизаны легендами бурятского народа, основаны на сказаниях и преданиях. Совсем скоро члены жюри будут выбирать победителей - чьи работы войдут в сборник детских сказок, а пока ещё все желающие могут принять участие. Благодаря этому проекту у жителей появилась возможность проявить себя и свой талант, а у читателей - узнать о культуре и традициях бурятского народа в лёгком и поучительном формате сказок, -рассказал председатель организации бурят Эрик Сангин.

Он призвал желающих принять участие в конкурсе поспешить подать заявки.

Тематика литературного конкурса – сказки с героями бурятского народного фольклора или произведения, написанные по мотивам исторических национальных эпосов и легенд. В проекте участвуют сказки как на русском, так и бурятском языках.

Заявки принимаются до 20 сентября на электронный адрес: info@zabburyat.ru. По итогам проекта победители будут награждены дипломами и денежными призами.

Положение о конкурсе можно посмотреть на официальном сайте организации - zabburyat.ru

Проект «Через сказки - к языку» посвящён сохранению и развитию бурятского языка на территории Забайкальского края среди подрастающего поколения путём издания книги иллюстрированных бурятских сказок на русском и на бурятском языках, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
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