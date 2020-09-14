Заявки принимаются до конца недели
Проект забайкальской региональной общественной организации бурят «Через сказки - к языку», завершает приём заявок. Приём заявок на конкурс бурятских сказок «Через сказки-к языку» заканчивается 20 сентября.
- Уже более 20 авторов прислали свои работы, все произведения пронизаны легендами бурятского народа, основаны на сказаниях и преданиях. Совсем скоро члены жюри будут выбирать победителей - чьи работы войдут в сборник детских сказок, а пока ещё все желающие могут принять участие. Благодаря этому проекту у жителей появилась возможность проявить себя и свой талант, а у читателей - узнать о культуре и традициях бурятского народа в лёгком и поучительном формате сказок, -рассказал председатель организации бурят Эрик Сангин.
Он призвал желающих принять участие в конкурсе поспешить подать заявки.
Тематика литературного конкурса – сказки с героями бурятского народного фольклора или произведения, написанные по мотивам исторических национальных эпосов и легенд. В проекте участвуют сказки как на русском, так и бурятском языках.
Заявки принимаются до 20 сентября на электронный адрес: info@zabburyat.ru. По итогам проекта победители будут награждены дипломами и денежными призами.
Положение о конкурсе можно посмотреть на официальном сайте организации - zabburyat.ru
Проект «Через сказки - к языку» посвящён сохранению и развитию бурятского языка на территории Забайкальского края среди подрастающего поколения путём издания книги иллюстрированных бурятских сказок на русском и на бурятском языках, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье завершается приём заявок на конкурс бурятских сказок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также не стали отменять республиканский праздник национальных видов спорта
Заявки принимаются до конца недели
Пожарные работали в свободное от службы время
Подрядчик объяснил это «набором прочности бетонных изделий»
Снег выпал сегодня, 14 сентября
Горожане поздним вечером взбудоражили охрану детсада в поисках золота
Так высказался президент федерации кёрлинга РФ
Жители частного сектора страдают после проливных дождей
Среди них три золотые
Его время на дистанции 21 километр - 1 час 37 минут
Военные преодолевают «тропу разведчика» и непростое «движение по азимуту»
«Живой уголок» работает всю неделю
В национальном парке находятся уникальные достопримечательности
Алексей Башлеев погиб 20 лет назад
«Топлю, как могу», - признался «король гламура»