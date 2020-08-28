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В Улан-Удэ издали книгу в честь 100-летию комсомола

В Улан-Удэ издали книгу в честь 100-летию комсомола
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Книгу можно будет найти во всех муниципальных и школьных библиотеках

В Улан-Удэ издана книга «Мы росли и мужали вместе с городом», посвящённая 100-летию комсомола Улан-Удэ.

Книга, выпущенная тиражом 510 экземпляров, является одним из главных этапов информационно-образовательного проекта «Комсомол Верхнеудинска – Улан-Удэ: 100 лет истории». Проект реализуется БРОО «Ветераны комсомола Бурятии» в течение 2020 года.

Главный редактор - председатель БРО «Ветераны комсомола Бурятии» Сергей Будажапов, составитель – заместитель председателя БРО «Ветераны комсомола Бурятии» Александр Козлов, сообщили в пресс-службе администрации города.

- В книге собраны очерки истории комсомола Улан-Удэ, хроника становления и развития комсомольского движения в Улан-Удэ в воспоминаниях ветеранов, - рассказали в комитете по социальной и молодежной политике администрации города.

Книга будет передана во все муниципальные и школьные библиотеки Улан-Удэ. Также с книгой можно ознакомиться в Национальной библиотеке Бурятии и Центральной городской библиотеке им. Исая Калашникова.



книги комсомол
 
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