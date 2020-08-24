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В Иркутске определят лучшие смешные истории на бурятском

В Иркутске определят лучшие смешные истории на бурятском
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В городе впервые состоится конкурс «Энеэдэтэй ушар»

В Иркутске впервые пройдёт конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар» («Смешные истории»). Мероприятие состоится в заочной форме.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в двух возрастных группах: от 7 до 18 лет и от 19 лет и старше. Участникам необходимо записать на видео монолог на бурятском языке (рассказ, байка, сказка, притча, история из жизни и т.д.) и прислать до 18 сентября на электронную почту tradicot@mail.ru. Обязательным условием является выступление на говоре, диалекте своего района. Время исполнения – до 10 минут.

Итоги конкурса будут известны 25 сентября. Трёх лучших участника в каждой возрастной группе наградят дипломами I, II, III степени и подарочными сертификатами. Также будет разыгран приз зрительских симпатий. Остальные участники получат дипломы за участие. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область бурятский язык конкурс юмор
 
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