В Иркутске определят лучшие смешные истории на бурятском

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В городе впервые состоится конкурс «Энеэдэтэй ушар»



В Иркутске впервые пройдёт конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар» («Смешные истории»). Мероприятие состоится в заочной форме.



Принять участие в конкурсе может любой желающий в двух возрастных группах: от 7 до 18 лет и от 19 лет и старше. Участникам необходимо записать на видео монолог на бурятском языке (рассказ, байка, сказка, притча, история из жизни и т.д.) и прислать до 18 сентября на электронную почту tradicot@mail.ru. Обязательным условием является выступление на говоре, диалекте своего района. Время исполнения – до 10 минут.



Итоги конкурса будут известны 25 сентября. Трёх лучших участника в каждой возрастной группе наградят дипломами I, II, III степени и подарочными сертификатами. Также будет разыгран приз зрительских симпатий. Остальные участники получат дипломы за участие. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 6+

