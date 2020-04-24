Улан-удэнец стал призёром конкурса стихотворений в Забайкалье

Поэтический конкурс был посвящён ученому и врачу Петру Бадмаеву



В Забайкалье стали известны результаты конкурса стихотворений, посвящённого жизни и деятельности государственного и общественного деятеля России, дипломата, ученого, врача тибетской медицины Петра (Жамсарана) Бадмаева. Члены жюри в составе деятелей культуры края подвели итоги конкурса в дистанционном режиме.



Первое место присуждено Батожаргалу Гармажапову из посёлка Агинское («Түрүү хүбүүндээ түүрээлгэ»). Второе место заняла Намсалма Доржипаланова из села Токчин Дульдургинского района («Габьяата бэлигтэн»). Третье место досталось Базаржабу Галсанову из Улан-Удэ («Пётр (Жамсаран) Бадмаевта»). Специального приза удостоен Валерий Миронов (стихотворение на русском языке «Слово о Петре»).



По итогам конкурса будет издан сборник стихотворений для широкого круга читателей. Стихотворения победителей можно прочитать на официальном сайте центра развития бурятской культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



