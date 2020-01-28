В Забайкалье пытались ввести контрафактную продукцию из Китая

В настоящее время в отношении российской фирмы, ввозившей контрафактные трициклы, возбуждено дело об административном правонарушении ч.1 ст.14.10 КоАП России (Незаконное использование чужого товарного знака), сообщает пресс-служба Читинской таможни.











40 детских контрафактных трициклов с товарным знаком «BMW», которые российская фирма импортировала в Россию из КНР через Читинский таможенный пост, выявили сотрудники Читинской таможни. Трициклы ввозились в коробках в разобранном виде, как конструкторы.- Проведённая экспертиза и представитель правообладателя подтвердили контрафактное происхождение товара. Данный товарный знак зарегистрирован в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, - рассказал начальник Читинского таможенного поста Александр Гринкас.Представитель правообладателя заявил, что российская фирма, ввозившая электрические трициклы, маркированные товарным знаком «BMW», не является уполномоченным импортёром этого товара. Договоров, представляющих право ввозить в Россию или иным образом вводить в торговый оборот товар, с российской фирмой не заключалось.Использование товарных знаков без разрешения правообладателя является незаконным и влечёт за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность.