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В Забайкалье пытались ввести контрафактную продукцию из Китая

В Забайкалье пытались ввести контрафактную продукцию из Китая
Общество,  Фото:Пресс-служба Читинской таможни
40 детских трициклов были с товарным знаком «BMW»

40 детских контрафактных трициклов с товарным знаком «BMW», которые российская фирма импортировала в Россию из КНР через Читинский таможенный пост, выявили сотрудники Читинской таможни. Трициклы ввозились в коробках в разобранном виде, как конструкторы.

- Проведённая экспертиза и представитель правообладателя подтвердили контрафактное происхождение товара. Данный товарный знак зарегистрирован в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, - рассказал начальник Читинского таможенного поста Александр Гринкас.

Представитель правообладателя заявил, что российская фирма, ввозившая электрические трициклы, маркированные товарным знаком «BMW», не является уполномоченным импортёром этого товара. Договоров, представляющих право ввозить в Россию или иным образом вводить в торговый оборот товар, с российской фирмой не заключалось.

Использование товарных знаков без разрешения правообладателя является незаконным и влечёт за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность.

В настоящее время в отношении российской фирмы, ввозившей контрафактные трициклы, возбуждено дело об административном правонарушении ч.1 ст.14.10 КоАП России (Незаконное использование чужого товарного знака), сообщает пресс-служба Читинской таможни.




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