По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике местами небольшой снег
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 14-19, местами 24-29, по северным и юго-западным районам при ясном небе 32-37, днём 10-15, местами 20-25 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 17-19, днём 11-13 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, Фото:
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