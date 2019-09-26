В ней будут участвовать почти 200 юных спортсменов
В Ангарске на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного училища олимпийского резерва с 27 по 29 сентября пройдёт спартакиада среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году соревнования посвящены 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии.
В спартакиаде примут участие около 190 человек из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных (коррекционных) школ-интернатов и других социальных учреждений области. Предварительные заявки поступили от 14 команд из Иркутска, Ангарска, Зимы, Шелехова, Черемхово, Чунского, Усольского, Заларинского районов и других муниципальных образований.
Спартакиада проводится среди детей 12-15 лет по следующим видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, силовое троеборье, шахматы, шашки, полиатлон, комбинированная эстафета. Полиатлон проводится по программе летнего четырехборья: бег на 100 и 500 метров, стрельба из пневматической винтовки и метание гранаты. Силовое троеборье включает в себя упражнение на пресс, отжимание, подтягивание на высокой перекладине для мальчиков и подтягивание на низкой перекладине для девочек. Итоги подводятся в личном, командном и общекомандном зачётах.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, в 2018 году в общекомандном зачёте победила команда школы-интерната №11 посёлка Лесогорск Чунского района. Второе место заняла команда социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, третье место – команда специальной (коррекционной) школы-интерната Саянска.
В Иркутской области пройдёт спартакиада детей-сирот
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