В Бурятии создадут ещё два мобильных кванториума

Передвижной технопарк позволит охватить техническим творчеством больше детей, живущих в сёлах



Бурятия победила во второй очереди федеральных конкурсов на получение финансирования в 2020-2022 году по проекту «Успех каждого ребёнка». Субсидия в почти 343 млн рублей будет направлена на приобретение средств обучения и воспитания, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В частности, планируется создание ещё двух мобильных кванториумов: одного - в 2021 году и второго – в 2022 году. На каждый будет направлено по 17,38 млн рублей.



В этом году начнёт работу новое подразделение детского технопарка «Кванториум» - первый в республике мобильный кванториум. Благодаря мобильному технопарку около тысячи детей республики будут дополнительно охвачены техническим творчеством.



Оставшиеся 308,2 млн рублей будут направлены на создание новых учебных мест в учреждениях дополнительного образования. В 2020 году в республике появится 46,7 тыс новых учебных мест. Бурятия впервые участвовала в конкурсе для увеличения охвата и развития сети учреждений дополнительного образования. Ранее имелось ограничение: субсидия предоставлялась субъектам, имеющим стабильно низкий охват детей дополнительным образованием (ниже 50%).



А на сегодняшний день охват детей дополнительным образованием в Бурятии составляет 67%. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» ставит задачу увеличить охват к 2024 году до 80%.



Мероприятия, направленные на развитие и поддержку инновационного дополнительного образования, проходят в рамках национального проекта «Образование».











