Улан-удэнцев приглашают на показательные выступления по фигурному катанию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие пройдёт в понедельник вечером



В Улан-Удэ на ледовой арене IceМетр состоятся первые открытые показательные выступления по фигурному катанию. На мероприятие приглашают всех желающих.



- 19 августа в 19:30 специально для жителей и гостей города юные спортсмены из Бурятии и Забайкальского края представят конкурсные программы, - сообщили организаторы.



Также организаторы проводят розыгрыш пригласительных билетов на показательные выступления в группе ледовой арены в социальной сети «ВКонтакте».



Возрастное ограничение – 6+.

