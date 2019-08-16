Мероприятие пройдёт в понедельник вечером
В Улан-Удэ на ледовой арене IceМетр состоятся первые открытые показательные выступления по фигурному катанию. На мероприятие приглашают всех желающих.
- 19 августа в 19:30 специально для жителей и гостей города юные спортсмены из Бурятии и Забайкальского края представят конкурсные программы, - сообщили организаторы.
Также организаторы проводят розыгрыш пригласительных билетов на показательные выступления в группе ледовой арены в социальной сети «ВКонтакте».
Возрастное ограничение – 6+.
Улан-удэнцев приглашают на показательные выступления по фигурному катанию
Общество, Фото:
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