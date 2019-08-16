Специалисты провели исследование среди столиц регионов ДФО
Как показал августовский опрос Центра социальных инноваций «Чёрный куб», проведённый в 11 городах-столиц субъектов Дальнего Востока, дальневосточники не чувствуют себя в безопасности на улицах.
51% опрошенных улан-удэнцев отрицательно ответили на вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города?».
Только в одном городе из одиннадцати число тех, кто не чувствует себя в безопасности на улицах, оказалось меньше 50% – в Магадане. При этом, лишь в двух городах число тех, кто чувствует себя в безопасности на улицах, превысило отметку в 20% – в Южно-Сахалинске и Чите.
В опросе Центра социальных инноваций «Чёрный куб» приняли участие 11 314 жителей. Выборка исследования основана на половозрастной структуре населения и его территориальном размещении по региональным центрам субъектов Дальневосточного федерального округа.
Улан-удэнцы не чувствуют себя в безопасности на дорогах
Общество, Фото:
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