Улан-удэнцы не чувствуют себя в безопасности на дорогах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Специалисты провели исследование среди столиц регионов ДФО



Как показал августовский опрос Центра социальных инноваций «Чёрный куб», проведённый в 11 городах-столиц субъектов Дальнего Востока, дальневосточники не чувствуют себя в безопасности на улицах.



51% опрошенных улан-удэнцев отрицательно ответили на вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города?».



Только в одном городе из одиннадцати число тех, кто не чувствует себя в безопасности на улицах, оказалось меньше 50% – в Магадане. При этом, лишь в двух городах число тех, кто чувствует себя в безопасности на улицах, превысило отметку в 20% – в Южно-Сахалинске и Чите.



В опросе Центра социальных инноваций «Чёрный куб» приняли участие 11 314 жителей. Выборка исследования основана на половозрастной структуре населения и его территориальном размещении по региональным центрам субъектов Дальневосточного федерального округа.

