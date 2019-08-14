Жители Бурятии провели один день в XVII веке

Недалеко от посёлка Новоселенгинск состоялся исторический поход «Один день в XVII веке»



В минувшие выходные недалеко от посёлка Новоселенгинск состоялся исторический поход «Один день в XVII веке». Об этом сообщается в паблике «Селенгинский вестник» в соцсети.



Участниками похода стали члены военно-исторического клуба «Каганат», региональное отделение Российского военно-исторического общества, центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история», Селенгинское историко-географическое общество, администрация сельского поселения Новоселенгинское и администрация Селенгинского района.

Встреча участников похода прошла на центральной площади Новоселенгинска у арки, воздвигнутой в честь подвигов 41-го Селенгинского пехотного полка.



- Хлеб, соль, приветственная песня, исторический этюд, чайная церемония и занимательная экскурсия по Музею декабристов положили начало историческому погружению, - отмечается в сообществе.



Отправной точкой похода стал Мемориал декабристам.



- О полном погружении в эпоху говорило всё: одежда, аксессуары, обувь, оборудование, оружие, посуда. Для переноса груза использовали котомки, пестрядь и две поняги, - говорится здесь.



Впереди путников ждали три горы и три пади.



И на финальной точке – Луков камень, прошла самая интересная часть похода – добыча огня и приготовление обеда. Обеденное меню составили пареная репа, полба с сушёными ягодами, кедровыми орехами и мёдом и душистый чай с травами.



- Обратный путь до памятника декабристам был быстрее, но не менее увлекательнее. Интересные рассказы, местные легенды помогали всё глубже проникнуться историей этих мест, - рассказывают участники.



По их словам, все остались довольны пешим историческим походом – «он помог отвлечься от повседневных забот и погрузил в совершенно другую эпоху».

