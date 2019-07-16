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Жителям Бурятии предлагают жить в стиле «Ноль отходов»

Жителям Бурятии предлагают жить в стиле «Ноль отходов»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «Жизнь в стиле «Ноль отходов»

Он направлен на сокращение производимого каждым человеком мусора с помощью замены одноразовых вещей многоразовыми и отказа от излишней упаковки, сообщает движение ЭКА.

Участники флешмоба узнают, как перестать покупать ненужные товары, где найти экологичную альтернативу одноразовым вещам и возможно ли повлиять на уменьшение количества упаковки в магазинах. В рамках флешмоба пройдут вебинары о том, как помочь торговым сетям на пути к экологичности и как стать экоосознанным родителем.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте http://ecowiki.ru/zerowaste и самостоятельно выполнить несложные задания для уменьшения своего мусорного следа, используя инструкции, подготовленные организаторами:

• проанализировать свой ежедневный мусорный след;
• организовать раздельный сбор отходов у себя дома;
• найти замену одноразовым вещам;
• приобрести товар на развес в свою тару или кофе на вынос в свою кружку;
• вовлечь окружающих в борьбу с проблемой избыточной упаковки;
• поделиться впечатлениями и опытом в соцсетях с хэштэгом #жизньвстиленольотходов.
мусор экология
 
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