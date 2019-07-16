Жителям Бурятии предлагают жить в стиле «Ноль отходов»

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте http://ecowiki.ru/zerowaste и самостоятельно выполнить несложные задания для уменьшения своего мусорного следа, используя инструкции, подготовленные организаторами:





Он направлен на сокращение производимого каждым человеком мусора с помощью замены одноразовых вещей многоразовыми и отказа от излишней упаковки, сообщает движение ЭКА.Участники флешмоба узнают, как перестать покупать ненужные товары, где найти экологичную альтернативу одноразовым вещам и возможно ли повлиять на уменьшение количества упаковки в магазинах. В рамках флешмоба пройдут вебинары о том, как помочь торговым сетям на пути к экологичности и как стать экоосознанным родителем.• проанализировать свой ежедневный мусорный след;• организовать раздельный сбор отходов у себя дома;• найти замену одноразовым вещам;• приобрести товар на развес в свою тару или кофе на вынос в свою кружку;• вовлечь окружающих в борьбу с проблемой избыточной упаковки;• поделиться впечатлениями и опытом в соцсетях с хэштэгом #жизньвстиленольотходов.