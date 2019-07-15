Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии

В Рейкьявике на грунтовых кортах Viking Tennis Park завершились финальные матчи международных соревнований Reykjavik Open Championships U18 в зачет мировой серии ITF World Tennis Junior Tour.
Бурятская теннисистка Дари Саханова вместе с Чарли Эггер из Австрии завоевали серебряные медали международных соревнований в парном разряде.
В турнирной сетке были заявлены 15 теннисных пар юниорок до 18 лет из Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Украины, Люксембурга, Словакии, США, России, Франции, Швеции и Эстонии.
В финальном матче Дари Саханова и Чарли Эггер не сумели переломить ход финального матча в игре с опытной интернациональной парой Фреи Лоуренс (Великобритания) и Франсины Пуиг Ломпарт (Испания), выбивших лидеров посева в верхней части турнирной сетки (3:6, 2:6).
В первом матче 1/8 финала Дари Саханова и Чарли Эггер в затяжном матче преодолели сопротивление эстонской пары Аннет Клеттенберг и Виктории Мандма на решающем тай-брейке (6:4, 2:6, 13:11).
В четвертьфинальном матче российско-австрийский дуэт одержал победу в матче против Джульеты Дукхан и Лауры Разет из Франции (6:1, 6:2).
В полуфинальном матче Дари Саханова и Чарли Эггер переиграли третью сеянную пару Марии Павловой (3) из Канады и венгерки Луки Удварди (3) в двух сетах (6:2, 6:3).
Дари Саханова с декабря 2018 года проходит подготовку в знаменитом теннисном центре Evert Tennis Academy в курортном городке Бока Ратон (штат Флорида, США), основанной Крис Эверт, выдающейся теннисисткой, обладателем 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде.
Третий сезон подряд Дари Саханова представляет экипировку японской корпорации ASICS - мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров.