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Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии

Дари Саханова завоевала серебро ITF World Junior Tour U18 в Исландии
Общество, 
Теннисистка из Бурятии Дари Саханова играла в паре со спортсменкой из Австрии

В Рейкьявике на грунтовых кортах Viking Tennis Park завершились финальные матчи международных соревнований Reykjavik Open Championships U18 в зачет мировой серии ITF World Tennis Junior Tour.

Бурятская теннисистка Дари Саханова вместе с Чарли Эггер из Австрии завоевали серебряные медали международных соревнований в парном разряде.



В турнирной сетке были заявлены 15 теннисных пар юниорок до 18 лет из Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Украины, Люксембурга, Словакии, США, России, Франции, Швеции и Эстонии.

В финальном матче Дари Саханова и Чарли Эггер не сумели переломить ход финального матча в игре с опытной интернациональной парой Фреи Лоуренс (Великобритания) и Франсины Пуиг Ломпарт (Испания), выбивших лидеров посева в верхней части турнирной сетки (3:6, 2:6).

В первом матче 1/8 финала Дари Саханова и Чарли Эггер в затяжном матче преодолели сопротивление эстонской пары Аннет Клеттенберг и Виктории Мандма на решающем тай-брейке (6:4, 2:6, 13:11).

В четвертьфинальном матче российско-австрийский дуэт одержал победу в матче против Джульеты Дукхан и Лауры Разет из Франции (6:1, 6:2).

В полуфинальном матче Дари Саханова и Чарли Эггер переиграли третью сеянную пару Марии Павловой (3) из Канады и венгерки Луки Удварди (3) в двух сетах (6:2, 6:3).

Дари Саханова с декабря 2018 года проходит подготовку в знаменитом теннисном центре Evert Tennis Academy в курортном городке Бока Ратон (штат Флорида, США), основанной Крис Эверт, выдающейся теннисисткой, обладателем 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде.

Третий сезон подряд Дари Саханова представляет экипировку японской корпорации ASICS - мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров.



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