В Бурятии облагородили территорию дацана

В Бурятии стартует пора субботников и уборок. Активное участие в облагораживании территории принимают лесники



Так, в Окинском районе проведена акция «Чистая Ока». Более 120 местных жителей вместе с сотрудниками Окинского лесхоза и лесничества благоустроили территорию дацана в селе Орлик. Мужчины построили беседку, а представительницы слабого пола покрасили ограждения святого места. Также совместными усилиями они очистили прилегающую к дацану территорию от мусора - прошлогодней листвы, веток и огромного количества бытового мусора, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



- Мы вывезли около 20 кубометров отходов – это полный мусоровоз. Когда люди выходят на уборки, субботники, потом замечаешь, что в этом месте долгое время сохраняется чистота – людям стыдно мусорить там, где сами убирались, - говорят работники Окинского лесничества.







