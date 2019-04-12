Горный фестиваль «Мунку-Сардык» состоится в мае

В этом году фестиваль приурочен Дню Победы



C 1 по 4 мая в районе ущелья реки Белый Иркут состоится ставший уже традиционным, девятый по счёту Межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык». В этом году мероприятие на Мунку-Сардыке посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. Организаторами фестиваля выступили Министерство спорта и молодёжной политики Республики Бурятия и Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим».



Как всегда, главной площадкой проведения фестиваля станет стрелка слияния рек Белый Иркут и Могувек. Именно здесь размещается большой палаточный туристический лагерь и штабная палатка организаторов, где и будет происходить регистрация участников и награждение победителей.



В этом году всем любителям активного отдыха в горах предлагается в эти дни не только принять участие в массовом восхождении на самую высокую точку Восточной Сибири, но и стать зрителями и участниками скоростного восхождения на вершину горы Мунку-Сардык, которое состоится 2 мая. Традиционно организаторы наградят победителей в номинациях «Самый юный восходитель», «Самый возрастной участник восхождения», «Самая дружная семья восходителей» и «Самый большой коллектив восходителей».



Не менее интересно смогут провести эти праздничные дни любители внетрассового катания. Фрирайдеры, горнолыжники и сноубордисты смогут отлично покататься в рамках проведения бэккантри-лагеря «Мунку-Сардык – 2019», который состоится в районе легендарной горы с 1 по 3 мая. Помимо этого 3 мая на льду Белого Иркута состоятся очень зрелищные и динамичные соревнования по бордер- и ски-кроссу. В этот же день вечером пройдёт торжественное награждение победителей и призёров соревнований и закрытие фестиваля, сообщает «Байкальский экстрим».

