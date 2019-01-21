Книгу о георгиевских кавалерах Забайкалья представят в Чите

Данная книга – пятая часть серии «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска»
25 января в Забайкальской краевой научной библиотеке имени Пушкина состоится презентация книги «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска Гражданской войны 1918–1922 годов».
В презентации примут участие автор-составитель издания Виталий Апрелков, главный редактор – председатель Забайкальского регионального отделения Российского общества историков-архивистов Геннадий Жеребцов, забайкальские историки, краеведы, представители казачества. В режиме видеосвязи к ним присоединятся коллеги из Благовещенска, Хабаровска и других городов.
На мероприятии назовут имена первых георгиевских кавалеров Забайкальского казачьего войска, защищавших дальневосточные рубежи России в Крымскую войну 1856 года в заливе Де-Кастри, и последних, сражавшихся на стороне Белой армии в 1917–1922 годах на территории Забайкалья.
Данная книга – пятая часть серии «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска». Всего в пяти томах указаны имена 10 575 забайкальцев, награждённых в 1855–1922 годах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная книга – пятая часть серии «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска»
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