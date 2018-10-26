Солбон Лыгденов: «Мы покажем мировой уровень по трюковым сценам»

«Уверенные в своей скорой победе, немецкие войска ведут стремительное наступление на Сталинград. Но неожиданно они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением бойцов Красной Армии, в числе которых сражаются дивизии, недавно прибывшие из далёкой неведомой Сибири. Группа бойцов-сибиряков под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступает в бой с элитными частями Вермахта, втрое превосходящими их по силам. Красноармейцы попадают в плотное вражеское кольцо. Где-то рядом Одона разыскивает его старший брат, который дал обещание отцу вернуть младшего домой невредимым во что бы то ни стало», - говорится в анонсе.









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Последние сцены народного художественного фильма «321-я Сибирская» были сняты в Монголии. Об этом сегодня сообщил режиссёр Солбон Лыгденов.- Съёмки уже завершены. Закончился производственный период, у нас впереди сложный и драматичный период – это монтаж, так называемый постпродакшн,- уточнил он.Финальные съёмки фильма «321-я Сибирская» проходили в 80 километрах от Улан-Батора. За один день было задействовано 53 человека.По словам режиссёра, для этих съёмкок ему нужно было заснять много трюковых сцен со всадниками и лошадьми. Найти их в Бурятии не удалось. Коллеги из Монголии помогли Солбону Лыгденову, предоставив все условия.- У нас были сложные съёмки - это 20 каскадёров в одном кадре делают сразу 10 трюков. Мы бы хотели войти в каталог мирового уровня по трюковым сценам,- поделился Лыгденов.Режиссёры и операторы из Монголии не только помогали на площадке «321-ая Сибирская», но и подсматривали некоторые уловки.- Съёмки велась с 8 камер, для нас это необычно. Когда мы снимаем масштабные фильмы у себя, мы снимаем с 3-х камер. Для нас это было нововведением, что это происходит с таким размахом, - поделился впечатлениями оператор Алтангэрэл Энгхэрэл.Сейчас идёт доработка технических аспектов картины. По словам режиссёра, нужно поработать над качеством, чтобы фильм мог выйти на мировой рынок.Как сообщал «Байкал-Daily», в масштабной кинокартине рассказывается о 321-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 году из граждан Читинской области, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. Бойцы дивизии героически проявили себя в битве под Сталинградом.