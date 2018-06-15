В Бурятии прошёл митинг против подорожания бензина (видео)









Жители принесли на митинг транспаранты, на которых были написаны следующие лозунги: «Stop росту цен на бензин!», «Я против дорогого бензина», «Дорогой бензин – бедная жизнь».



- Мы здесь собрались, и что делать? Я не знаю, что делать. Но митингом мы ничего не добьёмся, потому что в той же Германии, когда повысились цены на бензин, все машины остановились, и правительство вернуло старые цены. Надо не покупать бензин какое-то время, бойкотировать или перекрыть трассу, - предложил другой житель Гусиноозёрска.



Люди отмечали, что повышение цен на бензин и дизельное топливо в конечном итоге повлияет на все сферы жизни.



Организаторы мероприятия, в свою очередь, призывали всех подписывать открытое письмо Владимиру Путину с просьбой снизить стоимость ГСМ. Также инициаторы дали слово, что это письмо «минимум будет в Госдуме», также они постараются довести его до аппарата президента России.



В мае общественность Бурятии уже всколыхнуло резкое повышение цен на бензин. Тогда поступали предложения провести акцию протеста. В соседнем Иркутске её даже провели, заблокировав проезд на автозаправку по улице Байкальской.



Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в России был зафиксирован рост цен на топливо выше уровня инфляции - на 5,6 процента - по отношению к апрелю. Причём в январе–апреле цены на автозаправочных станциях росли на уровне не выше инфляции. Россиянин Алексей Караваев 7 июня на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным



- Правительство приняло уже ряд решений на этот счёт. Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее, с 1 июля этого года, дальнейшее повышение акцизов. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке, - ответил президент.



Министр энергетики Александр Новак добавил, что достигнуты договорённости со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях, об увеличении объёмов производства нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок, чтобы не допустить дефицита.

Жители принесли на митинг транспаранты, на которых были написаны следующие лозунги: «Stop росту цен на бензин!», «Я против дорогого бензина», «Дорогой бензин – бедная жизнь».- Мы здесь собрались, и что делать? Я не знаю, что делать. Но митингом мы ничего не добьёмся, потому что в той же Германии, когда повысились цены на бензин, все машины остановились, и правительство вернуло старые цены. Надо не покупать бензин какое-то время, бойкотировать или перекрыть трассу, - предложил другой житель Гусиноозёрска.Люди отмечали, что повышение цен на бензин и дизельное топливо в конечном итоге повлияет на все сферы жизни.Организаторы мероприятия, в свою очередь, призывали всех подписывать открытое письмо Владимиру Путину с просьбой снизить стоимость ГСМ. Также инициаторы дали слово, что это письмо «минимум будет в Госдуме», также они постараются довести его до аппарата президента России.В мае общественность Бурятии уже всколыхнуло резкое повышение цен на бензин. Тогда поступали предложения провести акцию протеста. В соседнем Иркутске её даже провели, заблокировав проезд на автозаправку по улице Байкальской.Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в России был зафиксирован рост цен на топливо выше уровня инфляции - на 5,6 процента - по отношению к апрелю. Причём в январе–апреле цены на автозаправочных станциях росли на уровне не выше инфляции. Россиянин Алексей Караваев 7 июня на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным задал вопрос о росте цен на бензин - Правительство приняло уже ряд решений на этот счёт. Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее, с 1 июля этого года, дальнейшее повышение акцизов. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке, - ответил президент.Министр энергетики Александр Новак добавил, что достигнуты договорённости со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях, об увеличении объёмов производства нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок, чтобы не допустить дефицита.

Сегодня в Гусиноозёрске на главной городской площади состоялся митинг против роста цен на бензин, который зафиксирован с мая. По примерным подсчётам, на акцию пришли более ста человек.- Не только мы соберёмся, это же по всей России соберутся люди, всё равно же они думают. Мы-то, пожилые люди, а как детям нашим жить? Раньше, вот, я помню, подошёл с бутылкой, тебе ведро нальют, а сейчас на трассе никто не остановится и пол-литра бензина не даст, - возмущённо сказал один из горожан.