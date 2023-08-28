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Бурятия оказалась 71-й в стране по привлекательности на рынке труда

Бурятия оказалась 71-й в стране по привлекательности на рынке труда
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Из ста возможных баллов республика набрала только половину

Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по привлекательности на рынке труда в ушедшем 2022 году. При исследовании эксперты учитывали несколько критериев, включая его ёмкость, занятность, размер оплаты и условия труда, а после рассчитали рейтинговый балл (максимальный – 100) и ранжировали субъекты от лучшего к худшему.

Максимально возможный балл региону давали только если значения всех анализируемых показателей там лучше или равны верхним пороговым значениям, а минимальный – если они, соответственно, хуже или равны нижним (худшим).

В итоге специалисты пришли к выводу, что в целом ситуация в России улучшилась – безработица находится на очень низком уровне (чуть более 3%), а жалованье растёт, но в региональном разрезе по-прежнему очень неоднородна.

Список возглавила Москва, набравшая 97,9 балла. Далее идут Санкт-Петербург (95,2), Подмосковье (86,6), Красноярский край (80), Татарстан (79,4), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (78), Ленинградская (76,6) и Свердловская области (75,7), Башкортостан (75,3) и Самарская область (75).

По словам авторов рейтинга, в субъектах, занявших первые строчки, высокий уровень социально-экономического развития – большие зарплаты и низкая безработица.

В конце списка – Еврейская АО (43,8), Калмыкия (29,5), Алтай (29,1), Карачаево-Черкессия (18,5), Дагестан (17,1), Тыва (14,6), Северная Осетия – Алания (14,1), Кабардино-Балкария (13,7), Чечня (12,1) и Ингушетия (6,4).

Бурятия в этом перечне – на 71 месте с показателем 50,3 балла (в 2021 было 45,5), соседнее Забайкалье – на 75 (44,1), а Иркутская область – на 12 (72,2). 
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