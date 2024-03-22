В Улан-Удэ пассажир «Жигулей» погиб в столкновении с «Лексусом»

В четверг, 21 марта, в 23:35 в сотых кварталах Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. При столкновении «Жигулей» и «Лексуса» погиб пассажир отечественного автомобиля.
- 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-2107», следуя со стороны микрорайона Вахмистрово по улице Забайкальская, 13, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со автомобилем «Лексус». За рулём «Лексуса» находился водитель 2005 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водителя «Жигулей» с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Его пассажир - 65-летний мужчина - скончался на месте.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения, буквально превратившись в груду металла.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная авария была зарегистрировано 9 марта в Прибайкальском районе – в тройном ДТП погиб водитель «Филдера».