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Баиру Жамбалову не удалось выйти из колонии раньше срока

Баиру Жамбалову не удалось выйти из колонии раньше срока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд отказал в удовлетворении ходатайства осуждённого

10 июля Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство отбывающего срок бывшего вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова. Он просил заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания - принудительными работами.

- В суде Жамбалов Б.В. поддержал своё ходатайство, пояснив, что с приговором Прибайкальского районного суда согласен, в период отбывания наказания нарушений режима не допускал, трудоустроен, администрацией колонии характеризуется положительно, принял меры по возмещению ущерба потерпевшим, - сообщается на сайте суда.

Адвокат поддержал ходатайство подзащитного, полагая, что цели наказания достигнуты.

В свою очередь, потерпевший просил ходатайство оставить без удовлетворения, поскольку добросовестное отношение к труду, соблюдение правил внутреннего распорядка и установленного режима и так является обязанностью осуждённого.

Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях счёл ходатайство осуждённого преждевременным, поскольку фактическое отбытие осуждённым определённой части срока наказания и выполнение требований исправительного учреждения не свидетельствуют о том, что цели наказания и исправления осуждённого достигнуты. Также суду не представлены доказательства полного возмещения ущерба потерпевшим.

- Судом на основании представленных материалов, мнений сторон отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого Жамбалова Б.В. о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания - принудительными работами, - сообщили в Железнодорожном районном суде.

ДТП, за которое отбывает срок Жамбалов, произошло в январе 2020 года в Прибайкальском районе республики. 17-летняя студентка возвращалась домой с учёбы; выходя из автобуса, она была сбита внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель сначала скрылся с места происшествия, позже вернулся, однако было поздно.

Выяснилось, что иномарка принадлежит родственнику Жамбалова, занимавшему на тот момент пост вице-спикера Народного Хурала. Сам он изначально свою вину отрицал, заявляя, что поменялся машинами с другом-бизнесменом и ехал в его автомобиле.Но следствие представило доказательство, что за рулём в тот трагический вечер был именно Жамбалов.

Спустя полтора года после гибели девушки, в мае 2021 года, суд признал его виновным и назначил 6 лет 1 месяц в колонии-поселении

Затем апелляционные жалобы подали в Верховный суд Бурятии защитник Жамбалова и отец погибшей девушки. Также апелляционное представление подал прокурор. В итоге решение райсуда было оставлено без изменения.

Ранее Жамбалов уже просил заменить реальное лишение свободы принудительными работами, однако служители Фемиды остались непреклонны.

колония

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