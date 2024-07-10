Баиру Жамбалову не удалось выйти из колонии раньше срока

Суд отказал в удовлетворении ходатайства осуждённого
10 июля Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство отбывающего срок бывшего вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова. Он просил заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания - принудительными работами.
- В суде Жамбалов Б.В. поддержал своё ходатайство, пояснив, что с приговором Прибайкальского районного суда согласен, в период отбывания наказания нарушений режима не допускал, трудоустроен, администрацией колонии характеризуется положительно, принял меры по возмещению ущерба потерпевшим, - сообщается на сайте суда.
Адвокат поддержал ходатайство подзащитного, полагая, что цели наказания достигнуты.
В свою очередь, потерпевший просил ходатайство оставить без удовлетворения, поскольку добросовестное отношение к труду, соблюдение правил внутреннего распорядка и установленного режима и так является обязанностью осуждённого.
Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях счёл ходатайство осуждённого преждевременным, поскольку фактическое отбытие осуждённым определённой части срока наказания и выполнение требований исправительного учреждения не свидетельствуют о том, что цели наказания и исправления осуждённого достигнуты. Также суду не представлены доказательства полного возмещения ущерба потерпевшим.
- Судом на основании представленных материалов, мнений сторон отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого Жамбалова Б.В. о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания - принудительными работами, - сообщили в Железнодорожном районном суде.
ДТП, за которое отбывает срок Жамбалов, произошло в январе 2020 года в Прибайкальском районе республики. 17-летняя студентка возвращалась домой с учёбы; выходя из автобуса, она была сбита внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель сначала скрылся с места происшествия, позже вернулся, однако было поздно.
Выяснилось, что иномарка принадлежит родственнику Жамбалова, занимавшему на тот момент пост вице-спикера Народного Хурала. Сам он изначально свою вину отрицал, заявляя, что поменялся машинами с другом-бизнесменом и ехал в его автомобиле.Но следствие представило доказательство, что за рулём в тот трагический вечер был именно Жамбалов.
Спустя полтора года после гибели девушки, в мае 2021 года, суд признал его виновным и назначил 6 лет 1 месяц в колонии-поселении.
Затем апелляционные жалобы подали в Верховный суд Бурятии защитник Жамбалова и отец погибшей девушки. Также апелляционное представление подал прокурор. В итоге решение райсуда было оставлено без изменения.
Ранее Жамбалов уже просил заменить реальное лишение свободы принудительными работами, однако служители Фемиды остались непреклонны.
Баиру Жамбалову не удалось выйти из колонии раньше срока
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