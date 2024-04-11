Детям в Улан-Удэ напомнили о безопасной езде на велосипедах и самокатах









С потеплением увеличивается число любителей поездок на велосипедах и самокатах отмечается и рост дорожно-транспортного травматизма с их участием. В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции провели инструктажи дорожной безопасности велосипедистов и самокатчиков. Тематическую акцию поддержали педагоги детско-юношеского центра «Безопасное детство».Посетителей городского парка отдыха автоинспекторы предостерегли от небезопасных поездок на велосипедах и самокатах. Детям напомнили, что до 14 лет им запрещено выезжать на дороги общего пользования и безопаснее всего кататься в местах, где нет проезда автотранспорта.- Велосипедист является полноправным участником дорожного движения и должен соблюдать соответствующие требования ПДД, - предупредили стражи порядка взрослых и детей. – Поэтому он обязан при пресечении проезжей части по пешеходному переходу спешиться и катить велосипед рядом». Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что это требование распространяется и на граждан, управляющих средствами индивидуальной мобильности.Педагоги ДЮЦ рассказали о важности использования защитной экипировки и светоотражающих элементов, а также предупредили об опасности пользования мобильными телефонами, прослушивания музыки и игр во время движения как основного фактора риска на проезжей части.