Они привели в порядок улицы
Школьники и студенты Октябрьского района Улан-Удэ вышли на уборку территорий.
- В рамках проведения месячника чистоты и благоустройства студенты и школьники образовательных организаций Октябрьского района проводят санитарную уборку прилегающих территорий, улиц, детских площадок, -сообщили в районной администрации.
Участники экологических акций убирали прошлогоднюю траву и листву, сухие ветки. Ребята с заботой отнеслись к своим обязанностям, понимая важность наведения чистоты и порядка в городе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ проходит месячник чистоты. Он продлятся до 30 апреля. Общегородской субботник (0+) состоится 20 апреля.
Школьники и студенты Улан-Удэ взялись за грабли и мётлы
Общество, Фото:
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