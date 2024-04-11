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В районе Бурятии жалуются на убитую дорогу в ямах

В районе Бурятии жалуются на убитую дорогу в ямах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобилисты заявили, что по ней невозможно ездить

Жителей Бичурского района Бурятии не устраивает состояние дороги от Малого Куналея до села Узкий Луг. Сельчане поинтересовались, планируют ли её ремонтировать в ближайшие годы.

- Ну невозможно ездить, – сетуют люди в группе «Бичура-инфо.24/7». – Это же стратегическая дорога. Почему никому до неё нет дела?

По словам автомобилистов, ямы засыпают, но они появляются там снова. В Минтрансе РБ, в свою очередь, заявили: проблемную дорогу в этот раз не включили в программу ремонта.

- Однако сейчас разрабатывается проектная документация на проведение мероприятий по повышению уровня обустройства в сёлах Буй, Узкий Луг и Слобода. В их рамках на дороге сделают искусственное освещение, обустроят тротуары, пешеходные переходы и остановки, – подчеркнули в ведомстве, добавив, что благоустройство запланировали в 2024-2025 годах.
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