В Улан-Удэ выросло число обращений с травмами в детскую больницу

Количество обращений увеличилось по сравнению с данными февраля



В Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница представила данные за март 2024 года.



- В приёмно-диагностическое отделение обратились 5994 ребёнка, по «скорой помощи» - 614 человек, по самообращению - 5380 детей. 2254 ребёнка доставлены в ДРКБ в связи с травмами, - сообщили в учреждении.



Госпитализировано экстренно 460 детей, в том числе с травмами различной степени тяжести 113.



Проведено всего 477 хирургических вмешательств, из них в экстренном порядке 275.



Количество посещений в консультативно-диагностическом отделении составило 4570.



В больнице отметили, что по сравнению с данными за февраль в марте число обращений с травмами увеличилось. «Обращаем внимание родителей и законных представителей - элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь, здоровье ваших детей и уберечь от травм», - заключили в учреждении.

