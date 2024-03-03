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«Там не лучше»: Уроженцы Бурятии пожаловались на нелёгкую жизнь за границей

«Там не лучше»: Уроженцы Бурятии пожаловались на нелёгкую жизнь за границей
Общество,  Фото:Pixabay.com
В соцсетях развенчали расхожий миф о дяде Баире

На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился пост, посвящённый жизни в других странах. Неизвестный автор, у которого имеется за плечами подобный опыт, рассказал, что ждёт перебравшихся за рубеж земляков.
 
- Мы были за границей, жили за границей и сейчас там бываем, – заявил он. – Поверьте, там не лучше. Там – по-другому. Проблем тоже хватает. Есть глянцевая жизнь – напоказ, а есть суровые реалии. Многие из уехавших пишут, что у них всё хорошо. Часто врут – стыдно признаться, что никто их не ждал с распростёртыми объятьями. Стыдно вернуться, потому что со всех родственников собрали деньги. Как теперь смотреть им в глаза?

По словам автора записи, трудиться приходится как проклятому, чтобы «зарабатывать на обычную жизнь».
 
- Если бы у себя на родине они так же вламывали, жили бы даже получше, чем сейчас на западе, – говорится в публикации.
 
Напоследок жителям республики дали несколько «наставлений».

- Встаньте с диванов, оторвитесь от гаджетов, оглядитесь по сторонам – столько кругом возможностей. Начните что-нибудь делать. Сначала попробуйте, прежде чем слушать тех, кто говорит, что везде нужны связи, нужен «дядя Баир». В большинстве случаев это миф, что без блата – никуда, – подчеркнул «аноним». – Кругом куча примеров, когда обычные деревенские ребята и девчата «с нуля» раскрутили своё дело, пользуясь поддержкой государства. Просто взяли и сделали вместо того, чтобы чесать языком.

Пост собрал почти 30 тысяч просмотров. Многие с ним согласились – мол, «в гостях хорошо, а дома лучше и «хорошо там, где нас нет».

Кстати, популярная фраза про дядю Баира не устаревает уже несколько лет. В декабре 2017-го в одном крупнейшем сообществ в ВК разместили шуточное резюме. В нём был один-единственный пункт – «Я от дяди Баира», намекающий трудоустройство по связям – через знакомых и родственников.
 
В соцсетях потом ещё долго обсуждали, как можно устроиться на работу по блату. Многие интернет-пользователи отмечали: подобные «рекомендации» есть не только у нас, но и в других регионах страны.

А в апреле 2023-го, комментируя уход на пенсию экс-руководителя администрации главы и правительства РБ Баира Цыренова, жители республики придумали новое «бурятское резюме» – «Я от дяди Алдара». Его предложили после назначения на освободившуюся должность Алдара Гулгенова. Кстати, многие были уверены: фраза про дядю Баира связана именно с Цыреновым.


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